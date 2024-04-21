الأحد 21 أبريل 2024
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رياضة

أول قرار من كولر عقب العودة من رحلة الكونغو

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني للأهلي،فيتو

الأهلي، قرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة عقب العودة من الكونغو بعد خوض مباراة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

ويستأنف الأهلي تدريباته بعد غد الثلاثاء استعدادا لمواجهة العودة في القاهرة المحدد لها الجمعة القادم في التاسعة مساء. 

 عادت بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة فجر اليوم قادمة من الكونغو عقب خوض مباراة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي 

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي في التاسعة مساء الجمعة القادم علي إستاد القاهرة الدولي. 

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال إفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة BeIN Sports Sports HD  الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

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كيف يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي؟

ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الاهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV.

وعادل مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي الرقم القياسي لمانويل جوزيه مدرب الفريق السابق في دوري أبطال أفريقيا بــ 19 مباراة متتالية دون خسارة.

ولم يخسر الأهلي مع كولر في دوري الأبطال منذ السقوط في فخ الخسارة ضد صنداونز بنتيجة 5-2 في دور المجموعات الموسم الماضي.

ومنذ ذلك الحين حقق الأهلي مع السويسري 13 انتصارًا و6 تعادلات في جميع المباريات التي خاضها.

ولم يخسر الأهلي بقيادة مانويل جوزيه في موسمي 2005 و2006 في 19 مباراة متتالية أيضًا بواقع (12 فوز و7 تعادل).

ويمتلك كولر فرصة معادلة الرقم القياسي والمُسجل باسم الترجي التونسي برصيد 20 مباراة.

وكسر الترجي رقم الأهلي القياسي في 2020 برصيد 20 مباراة متتالية جاءت في نسخ 2018 و2019 و2020.

 

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الأهلي كولر مازيمبي دوري أبطال أفريقيا مارسيل كولر

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