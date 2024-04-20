السبت 20 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

بعد تصدره الإيرادات العربية، بدء التحضير لتدشين جزء ثانٍ من فيلم “شقو”

شقو،فيتو
شقو،فيتو

عقب اكتساحه شباك التذاكر بمصر، قررت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن “شقو” بدأ التحضيرات لتصوير الجزء الثاني من العمل..

فيلم شقو 2

فعقب أن حقق شقو 42 مليونا و600 ألف جنيه خلال أقل من أسبوعين عرض بمصر، تسعى شركة الإنتاج لاستثمار هذا النجاح وهو ما كشفت عنه النجمة “يسرا” إحدي نجوم الفيلم، والتي قالت خلال تصريحات تليفزيونية:  ظهرت ضيف شرف بالرغم من بساطة الدور لأن الشخصية تعتبر العمود الفقري لقصة وحدوتة الفيلم، في البداية الدور كان دور راجل، ولما عمرو أتفق عليا مع كريم السبكي كلمني وعاجبني الموضوع وحبيت تاريخ الشخصية جدا، بس ده لسة هنشوفه في الجزء التاني للفيلم … فمن المقرر أن يستعرض الجزء الثاني من الفيلم التاريخ والتجارب لكل أفراد العمل وعلى رأسهم يسرا، عمرو يوسف، محمدممدوح، دينا الشربيني وأمينة خليل.

 

 

 

فيلم شقو

وتدور أحداث فيلم "شقو" في إطار أكشن تشويقي حول صديقين خارجين على القانون يقومان بالعديد من الأعمال الإجرامية والمشبوهة بمساعدة شخصيات أخرى.

ويضم الفيلم العديد من الفنانين، منهم: محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، عمرو يوسف، يسرا، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

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يشار إلى أن فيلم شقو هو أول عمل فني يجتمع من خلاله محمد ممدوح وعمرو يوسف وأمينة خليل بعد 6 سنوات من تقديم مسلسل جراند أوتيل، الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني لعام 2016، وحققوا من خلاله نجاحًا جماهيريًّا ساحقًا في العالم العربي.

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أمينة خليل عمرو يوسف شقو فيلم شقو شقو 2

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