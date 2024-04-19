عقوبة منتظرة لـ بايرن ميونيخ بسبب أحداث موقعة أرسنال

ينتظر بايرن ميونيخ توقيع عقوبة عليه من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؛ بسبب إشعال الجماهير للألعاب النارية أمام أرسنال بإياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية ان بايرن ينتظر مواجهة عقوبة مالية بسبب أحداث جماهيره فى المباراة بعد تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أرسنال بنتيجة 1-0.

ويواجه بايرن عقوبة حرمانه من مشجعيه في لقاء ريال مدريد بنصف نهائي دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يتم إرسال تقرير الحكام المراقبين عن أحداث لقاء أرسنال إلى اللجنة التأديبية التابعة لليويفا، ثم سيتم فتح تحقيقا بعد ذلك.

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من جانبه أكد هربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ الألماني، أن ناديه يتفاوض مع يوليان ناجلسمان مدرب المنتخب الألماني من أجل العودة لقيادة الفريق بداية الموسم المقبل، وخلافة توماس توخيل الذي سيرحل بنهاية الموسم الحالي بعد النتائج السلبية للفريق خلال هذا الموسم في الدوري الألماني وكأس ألمانيا.

وأقالت إدارة بايرن ناجلسمان في أواخر مارس 2023، بناء على قرار من الرئيس التنفيذي السابق أوليفر كان، والمدير الرياضي السابق حسن صالح حميديتش، بعد نتائج الفريق السلبية في الدوري الألماني.

وقال هاينر في تصريحات نشرتها جريدة بيلد: "لا أعرف متى سيتخذ ناجلسمان قراره بشأن تدريب بايرن؟، بقدر ما أعرف، فإن الاتحاد الألماني لكرة القدم مهتم باستمراره أيضًا. سنرى".

وأضافت الصحيفة الألمانية، أن قرار تشابي ألونسو بالبقاء مع فريق باير ليفركوزن، لمدة موسم آخر، وضع إدارة بايرن في أزمة والتي كانت تنوي التعاقد مع النجم الإسباني لتدريب الفريق.

ونجح ناجلزمان في إعادة المنتخب الألماني للطريق الصحيح في توقف مارس الماضي، حيث نجح في الفوز على فرنسا وهولندا، وسط أداء مبهر.

وذكرت صحيفة بيلد، أن ناجلسمان لا يمانع العودة لبايرن ميونيخ من جديد، ولكن يجب أن يتم الاتفاق على عقد جديد، حيث تم إنهاء عقده الماضي والذي كان ساريا في الأصل حتى عام 2026.

من ناحية أخرى، علق هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، على مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتخطي البايرن عقبة آرسنال بعد التغلب عليه بهدف دون رد مساء أمس الأول الأربعاء، في إياب ربع النهائي مستفيدًا من تعادله ذهابًا في لندن بنتيجة (2-2).

كما أطاح ريال مدريد بحامل اللقب مانشستر سيتي مساء أمس الاول، بعد التغلب عليه بركلات الترجيح بعد التعادل (4-4) في مجموع المباراتين.

تعليق هاري كين

وقال هاري كين في تصريحات نقلها موقع "سكاي ألمانيا": "ريال مدريد ناد كبير بالطبع ويملك تاريخًا مبهرًا في دوري الأبطال".

وأضاف: "ستكون مباراة صعبة في نصف النهائي بالنسبة لنا، ولكن هذا هو الحال في نصف نهائي دوري الأبطال، حيث تواجه أكبر الأندية".

وأتم: "سنستمتع بهذا الانتصار (على حساب آرسنال) الآن، وسنحضر للمباريات المقبلة".



يذكر أن دوري الأبطال الفرصة الأخيرة لبايرن ميونخ لإنقاذ موسمه بلقب، وذلك بعد خسارة لقب الدوري لصالح باير ليفركوزن وتوديع كأس ألمانيا مبكرًا.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023/2024.

وتأهل إلى الدور نصف النهائي كل من، ريال مدريد وبروسيا دورتموند وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد يوم الأربعاء 1 مايو (9 مساء) في ملعب أليانز أرينا ضمن جولة الذهاب بالدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيما تقام مباراة الإياب بين ريال مدريد ضد بايرن ميونخ يوم الأربعاء 8 مايو (9 مساء) في ملعب سانتياجو برنابيو.

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