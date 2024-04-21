الأحد 21 أبريل 2024
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اقتصاد

البورصة المصرية، EGX يخترق 28 ألف نقطة وعودة العمليات التصحيحية ببداية جلسة اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 البورصة المصرية، ارتفعت جميع مؤشرات البورصة المصرية ببداية حركة تداولات صباح اليوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024، لترتفع مؤشرات EGX  وتتلون بالأخضر بالدقائق الأولى لجلسة اليوم بإجمالى 22 آلاف عملية تداول حتى الآن، ليتخطى المؤشر الرئيسى المستوى 28824.51 ألف نقطة نتيجة عمليات التصحيح بالمحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى عمليات الشراء القوية من العرب والأجانب.

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 18 أبريل 2024

مؤشر الذهب يواصل الارتفاع عالميا ويصل لـ 2387 دولارا للأونصة الواحدة

 

حركة تداولات اليوم 

  • وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.74 % عند مستوى 28824.51 نقطة.
  • وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.50 % عند مستوى 6601.99 نقطة.
  • وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.67 % عند مستوى 9412.33 نقطة.

 

 

 قوائم أوراق مالية جديدة للتداول بثلاث علامات عشرية

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن القائمة الجديدة للأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية بداية من اليوم الأحد 21 أبريل 2024.

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جاء ذلك بناء على أسعار إغلاق الأسبوع الماضى، وضمت 68 شركة، وذلك بعد استبعاد 4 أسهم بالقائمة وهم شركات جنوب الوادي للأسمنت، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عقب ارتفاع أسعار الأسهم إلى 2.043 جنيه، 2.03 جنيه، 2.035 جنيه، 2 جنيه، على التوالي.

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تداولات نهاية الأسبوع 

 وتراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الخميس، آخر جلسات الأسبوع وخسر رأس المال السوقي 88 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.915 تريليون جنيه.

وانخفض  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.5% ليغلق عند مستوى 28332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.88% ليغلق عند مستوى 34698 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.49% ليغلق عند مستوى 12091 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.82% ليغلق عند مستوى 6504 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 5.01% ليغلق عند مستوى 9257 نقطة.

 

مؤشرات، فيتو 

 

عودة للاستقرار خلال حركة تداولات آخر مايو  2024

وأكد خبراء سوق المال لــ “ فيتو ” أن سوق الأوراق المالية سيشهد ارتفاعًا وعودة للاستقرار خلال حركة تداولات آخر مايو وبداية يونيو المقبل، حيث يستطيع المستثمر أن يحصد المكاسب ويجنى الأرباح خلال حركة التعاملات في سوق الأوراق المالية ومن ثم سيكون المستهدف لــ EGX30  هو المستوى 35000 نقطة. 

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