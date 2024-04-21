جامعة حلوان تستعرض تجربتها في مبادرة GRACE أمام الأمم المتحدة

دعا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC جامعة حلوان لعرض تجربتها في مبادرة GRACE أمام جامعة كازاخستان منذ ديسمبر ٢٠٢٢، وذلك من خلال ويبينار اونلاين.

تطبيق مبادرة GRACE

يأتي ذلك تقديرًا لجهود جامعة حلوان الحثيثة في تطبيق مبادرة GRACE المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد.

لجنة مكافحة الفساد

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس لجنة مكافحة الفساد على حرص الجامعة الشديد على العمل في مجال مكافحة الفساد من خلال التثقيف والتدريب في صميم نهج شامل ومتعدد التخصصات لتعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة وثقافة رفض الفساد كأساس لمنع الفساد ومكافحته، والاعتراف بدور الشباب كعامل للتغيير في خلق بيئة لا تسمح بالفساد على جميع مستويات المجتمع، خاصة أن جامعة حلوان تبني دورًا فاعلًا في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في بيئتها الجامعية.

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وقدمت الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة ومنسق مبادرة GRACE عرض عن جهود جامعة حلوان الحثيثة في هذا المجال شمل خبرات الجامعة كنموذج رائد في هذا المجال والأنشطة الدورية للجامعة سواء الرياضية أو الثقافية والفنية والاجتماعية والمسابقات البحثية وغيرها، كما تبذل جهدًا كبيرًا من خلال تطبيق العديد من المبادرات والبرامج التوعوية والتدريبية التي تهدف إلى توعية الطلاب وتمكينهم، موضحة أن الجامعة تؤكد على التزامها الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز القيم الأخلاقية في مجتمعها الجامعي، مما يسهم في بناء بيئة تعليمية صحية ومنفتحة على التطور والتقدم.

وجاءت مشاركة جامعة حلوان في تطبيق مبادرة GRACE بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتي تضيف إلى المجتمع الدولي المعرفة والخبرة لتعزيز العمل مع المعلمين والأكاديميين والشباب وسلطات مكافحة الفساد لخلق ثقافة رفض الفساد، ويتم تطبيق الأنشطة المختلفة تحت رعاية وتوجيهات من هيئة الرقابة الإدارية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.