الأحد 21 أبريل 2024
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أخبار مصر

معهد إعداد القادة عضوًا بمجلس إدارة المجلس العربي للأنشطة الطلابية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اختيار المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربي، معهد إعداد القادة عضوًا بمجلس إدارة المجلس العربي للأنشطة الطلابية لمدة 3 أعوام.

دور معهد إعداد القادة في تنفيذ الأنشطة 

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أهمية دور معهد إعداد القادة في تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الطلابية، وتقديم برامج وندوات توعوية وتثقيفية، والعمل على تنمية المهارات القيادية والإبداعية لدى الطلاب.

ومن جانبه، أعرب الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، عن سعادته بثقة المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام للاتحاد؛ لاختيار معهد إعداد القادة كمُمثل له في مجلس إدارة المجلس العربي للأنشطة الطلابية للأعوام الثلاثة القادمة (2024 - 2027).

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المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربي

وأشار مستشار الوزير للأنشطة الطلابية إلى أن اختيار المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربي في دورته رقم 56، والتي عُقدت في جامعة بغداد بالعراق، للمعهد ليكون عضو بمجلس إدارة المجلس العربي للأنشطة الطلابية التابع لاتحاد الجامعات العربية ومقره جامعة جنوب الوادي، سيُتيح المزيد من التنوع في الأنشطة الطلابية، وفتح آفاق أوسع للتعاون بين الجامعات المصرية والعربية، بما يُحقق أهداف اتحاد الجامعات العربية، ويرتقي بكافة الأنشطة الطلابية التي يتم تنفيذها.

جدير بالذكر أن المجلس العربي للأنشطة الطلابية يضم في عضويته رئيس جامعة جنوب الوادي (الجامعة المُستضيفة لمقر المجلس)، ورئيس مجلس الإدارة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، مدير المجلس العربي للأنشطة الطلابية، وعدد من رؤساء الجامعات العربية، بالإضافة إلى مدير معهد إعداد القادة.

أهم الملفات التي ناقشها المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

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