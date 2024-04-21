جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان من العاصمة الإدارية.. توقعات عرض التعديل الوزاري على الحكومة الحالية.. ومناقشة مشروع قانون التأمين الموحد

التعديل الوزارى الجديد، يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم، من العاصمة الإدارية الجديدة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

التعديل الوزارى الجديد

وكانت مصادر كشفت أن جلسة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه من المتوقع أن يعرض التعديل الوزاري على الحكومة الحالية، اليوم الأحد في جلسة البرلمان المقرر عقدها في العاصمة الإدارية الجديدة.

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تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في تشريع واحد

التعديل الوزارى، ووفقًا لتقرير اللجنة، فإن مشروع قانون التأمين الموحد يستهدف تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في تشريع واحد، لاسيما في ظل وجود عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر، مما استلزم رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.

إدخال آليات التحول الرقمي في منظومة التأمين

ووفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية، فإن مشروع قانون التأمين الموحد، يستهدف إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسؤولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.

تفاصيل حقوق المؤمن عليه بمشروع قانون التأمين الموحد

وجاء في مشروع القانون، إلزام المؤمن وفقا لعقد التأمين بأن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط أو أقساط دورية أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن، ويشار إليه بالوثيقة.

التعويض في عقود التأمين وفقا للقانون الجديد

مجلس النواب، كما جاء في مشروع قانون التأمين الموحد، أن يلتزم فى عقد إعادة التأمين بأن يعوض الطرف الثانى وهو شركة التأمين المؤمن عن كل أو جزء من الخسارة التي يتحملها بموجب عقد التأمين الأصلى؛ وذلك فى مقابل التزام الطرف الثاني بسداد قسط إعادة التأمين إلى معيد التأميني.

واستحدث مشروع قانون التأمين الموحد، مادة جديدة تتضمن إحلال صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين المُنشأ بالمادة 43 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه. وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

ووفقا لمشروع القانون يحل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بالمادة 20 من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

كما يحل اتحاد التأمين المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل الاتحاد المُنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين وفقا للمادة 25 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

وأوضح تقرير اللجنة الاقتصادية، أنه تأمينات الحياة هى جميع عمليات التأمين التى يكون فيها الخطر المؤمن ضده يتعلق بحياة الأشخاص، ويكون الغرض منها دفع مبالغ بسبب وفاة شخص معين أو عجزه عجزًا كليًا أو جزئيًا دائمًا أو مؤقتًا أو بلوغه سنا معينة أو ضمان معاش يدفع له أو للمستفيدين منه مدى الحياة أو خلال فترة محددة، كما يشمل أيضًا ذات التأمينات التى ترتبط المزايا الخاصة بها باستثمارات فى أوراق مالية.

قانون التأمين الموحد صناديق التأمين الحكومية

ونظم مشروع قانون التأمين الموحد صناديق التأمين الحكومية بأنها الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي.

توقعات التعديل الوزاري

ومع أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية في ولايته الجديدة التي بدأت في 12 أبريل الجاري، يترقب الرأي العام، إجراء التعديل الوزاري، وسط توقعات باستمرار الدكتور مصطفى مدبولي، في منصبه رئيسًا لمجلس الوزراء.

واشترط الدستور ضرورة موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب بحد أدنى على إجراء التعديل الوزاري في الحكومة.

عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب

وتنص المادة 147 من الدستور على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

موافقة مجلس النواب شرط أساسي لإجراء التعديل الوزاري

ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة وعرضها على مجلس النواب

وفي شأن تشكيل الحكومة الجديدة، نصت المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

ومن الجدير بالذكر أن جدول أعمال مجلس النواب، تضمن أيضًا تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والمشروعات المتوسطة والصغيرة والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

يشار إلى أن هذه هي الجلسة الثانية لمجلس النواب، من العاصمة الإدارية الجديدة، بعد الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس، والتي شهدت أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية، لولاية رئاسية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

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