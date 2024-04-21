موعد وصول بعثة مازيمبي إلى القاهرة لخوض مباراة العودة أمام الأهلي

الأهلي، حدد فريق مازيمبي الكونغولي موعد وصوله إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الإياب أمام الأهلي الجمعة القادم.

وبات من المنتظر أن تصل بعثة مازيمبي إلى القاهرة الأربعاء القادم لخوض مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق مازيمبي بالفيديو مجددا استعدادا لمواجهة العودة بين الفريقين المقرر لها الجمعة القادم.

واستغل كولر رحلة العودة من الكونغو إلي القاهرة لمشاهدة مباراة الذهاب ورصد نقاط القوة والضعف في فريق مازيمبي استعدادا لمواجهة العودة.

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وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد بعد العودة من الكونغو عقب خوض مباراة الذهاب أمام مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي في التاسعة مساء الجمعة القادم علي ستاد القاهرة الدولي.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة BeIN Sports Sports HD الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كيف يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي؟

ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الاهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV.

وعادل مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي الرقم القياسي لمانويل جوزيه مدرب الفريق السابق في دوري أبطال أفريقيا بــ 19 مباراة متتالية دون خسارة.

ولم يخسر الأهلي مع كولر في دوري الأبطال منذ السقوط في فخ الخسارة ضد صنداونز بنتيجة 5-2 في دور المجموعات الموسم الماضي.

ومنذ ذلك الحين حقق الأهلي مع السويسري 13 انتصارا و6 تعادلات في جميع المباريات التي خاضها.

ولم يخسر الأهلي بقيادة مانويل جوزيه في موسمي 2005 و2006 في 19 مباراة متتالية أيضا بواقع (12 فوز و7 تعادل).

ويمتلك كولر فرصة معادلة الرقم القياسي والمُسجل باسم الترجي التونسي برصيد 20 مباراة.

وكسر الترجي رقم الأهلي القياسي في 2020 برصيد 20 مباراة متتالية جاءت في نسخ 2018 و2019 و2020.