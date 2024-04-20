لايبزيج ينعش آماله الأوروبية، نتائج مباريات اليوم في الدوري الألماني

الدوري الألماني، حقق فريق لايبزيج فوزا هاما على نظيره هايدنهايم، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).

وأنعش لايبزيج آمال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه هايدنهايم 2 /1، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني.

فيما سجل دارمشتاد انتصاره الأول في 2024 وتغلب على مضيفه كولن 2 /0، وفاز فولفسبورج على ضيفه بوخوم 1 /0 وهوفنهايم على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 4 /3.

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وكان فريق باير ليفركوزن، قد أحرز لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، بعد 11 عامًا متواصلة من سيطرة بايرن ميونخ على البوندسليجا.

وجاء ذلك بعد فوز ليفركوزن على ضيفه فيردر بريمن بخماسية نظيفة، مساء الأحد الماضي، على ملعب باي آرينا، ضمن لقاءات الجولة 29 من البوندسليجا.

وسجل خماسية ليفركوزن كل من فيكتور بونيفاس (25) وجرانيت تشاكا (60) وفلوريان فيرتز (68- 83- 90).

ليفركوزن يحطم رقم بايرن ميونخ

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن باير ليفركوزن يعتبر النادي الثالث عشر في تاريخ ألمانيا، الذي يحقق لقب البوندسليجا.

وأضافت الشبكة، أن باير ليفركوزن أصبح أول فريق لا يهزم في أول 29 مباراة في البوندسليجا (فاز 25 وتعادل 4)، محطمًا الرقم القياسي الذي سجله بايرن ميونخ في موسم 2013-2014، والذي خاض 28 مباراة دون هزيمة تحت قيادة بيب جوارديولا.

أما شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فأشارت إلى أن ليفركوزن احتل المركز الثاني دون الفوز باللقب، أكثر من أي فريق آخر في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وذلك في مواسم (1996/97 - 1998/99 - 1999/00 - 2001/02 - 2010/11 - 2023/24).