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ثقافة وفنون

“العتاولة” في ضيافة برنامج الحكاية على MBC الليلة

أحمد السقا، فيتو
أحمد السقا، فيتو

يحل أبطال وصناع مسلسل الأكشن الدرامي “العتاولة” ضيوفا ببرنامج الحكاية لـ عمرو أديب، وذلك مساء اليوم السبت 20 إبريل، عبر شاشة قناة MBC.

 

ويظهر بحلقة اليوم فى تمام الساعة العاشرة مساءً كل من؛ الفنان أحمد السقا “نصار”، والفنان باسم سمرة “عيسى الوزان” والفنانة زينة “حنة” أبطال المسلسل، فيما يحل أيضا الفنان الشاب مصطفي أبو سريع ومخرج العمل أحمد خالد موسي.

يشار إلى أن مسلسل العتاولة أنهى موسمه الأول في رمضان 2024، بتصدره مؤشرات البحث عبر جوجل ومنصة x، كذلك استطاع تحقيق رقم قياسي بوصوله لمليار مشاهدة من خلال موقع تيك توك، بجانب النجاح اللافت والكبير الذي حققه في شوارع مصر.

مسلسل العتاولة الموسم الأول

فيما وصل مسلسل العتاولة لرقم قياسي كبير عبر موقع تيك تيك، والذي حقق فيه نسبة المليار مشاهدة، وبخلاف ذلك استطاع أيضا المسلسل أن يحافظ على صدارة قائمة منصة شاهد علي مدار الأربع أسابيع بـ134 نقطة متفوقا على جميع المسلسلات المصرية والعربية والتركية، وتصدر بطل العمل النجم أحمد السقا مؤشرات البحث عنه بسبب دوره المميز والمختلف من خلال المسلسل.

يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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أحمد خالد موسي أحمد السقا الفنان باسم سمرة الفنانة زينة الفنان أحمد السقا منصة شاهد مريم الجندي مسلسل العتاولة مؤمن نور

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