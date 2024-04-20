منتخب الخماسي الحديث يحصد 3 ميداليات في كأس العالم بتركيا

الخماسي الحديث، توج المنتخب الوطني للخماسي الحديث 3 ميداليات خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم، المقامة حاليا في تركيا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات واللاعبين.

3 ميداليات لمنتخب الخماسي الحديث في كأس العالم

وجاءت ميداليات منتخب الخماسي الحديث كالتالي:

ملك إسماعيل (ميدالية برونزية) – فردي السيدات | 1396 نقطة

معتز وائل (ميدالية فضية) – فردي الرجال | 1490 نقطة

أحمد الجندي (ميدالية برونزية) – فردي الرجال | 1483 نقطة

وجاءت باقي نتائج اللاعبين كالتالي:

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وجاءت نتائج باقي اللاعبين المصريين كالتالي:

سلمى هاني – المركز الـ6 – 1378 نقطة

محمد الجندي – المركز الـ16 – 1194 نقطة

مهند شعبان - انسحاب

نتائج جيدة لمنتخب السلاح في بطولة العالم

وعلى جانب آخر، تأهل المنتخب المصري لسلاح السيف لدور نصف النهائي في منافسات الفرق ببطولة العالم للناشئين والشباب، المقامة حاليًا في الرياض بالسعودية خلال الفترة من 10 حتى 20 أبريل الجاري الجاري.

وجاء تأهل المنتخب المصري بعد الفوز على منتخب كوريا الجنوبية في دور ربع النهائي بنتيجة 45-32.

وبدأ المنتخب المصري مشواره بالتأهل مباشرة لدور الـ 64، ثم تأهل دور الـ 32 بالفوز على جمهورية التشيك بنتيجة 45-16، وبعدها الفوز على كندا في دور الـ 16 بنتيجة 45-17.

ويلتقي المنتخب الوطني مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بدور نصف النهائي.

قائمة منتخب السلاح

ويتكون منتخب مصر لسلاح السيف، أحمد هشام وزياد نوفل وياسين خضر وأدهم شلبي، تحت قيادة فينسيت انيستيت وجمال عبد اللطيف.

ويترأس البعثة كل من طارق الحسيني النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري للسلاح وأيمن منير النائب الثاني لرئيس الاتحاد، كما يرافق البعثة المدير الإداري أيمن غنيم والجهاز الطبي محمد الجمال وغادة عاطف.

كما يتواجد رئيس الاتحاد المصري للسلاح عبد المنعم الحسيني بصفته نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح.

وعلى جانب آخر، توج إسلام أسامة بطل سلاح سيف المبارزة بالمركز الثاني والميدالية الفضية، في منافسات بطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين المقامة حاليًا في الرياض بالسعودية خلال الفترة من 10 حتى 20 أبريل الحالي.

وحصد إسلام أسامة المركز الثاني والميدالية الفضية بعد الخسارة أمام اللاعب التركي دوروك إيرولسيفيك بنتيجة (15-13).

إسلام أسامة يحصد فضية بطولة العالم للسلاح للشباب، فيتو

وكان إسلام أسامة قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على الأمريكي الكسندر بیزرود نوف بنتيجة (9-9)، في الدور قبل النهائي.

قد افتتح إسلام أسامة مشواره في البطولة بتحقيق 4 انتصارات من أصل 6 مباريات، وتأهل لدور الـ 128، ثم فاز على بطل منغوليا بنتيجة 15-10، ليتأهل إلى دور الـ 64، وفوز على لاعب كندا بنتيجة 14-13، ليتأهل لدور الـ 32.

إسلام أسامة يحصد فضية بطولة العالم للسلاح للشباب، فيتو

وفي دور الـ 32 تغلب إسلام أسامة على بطل أمريكا بنتيجة 15-13، ثم فاز بطلنا المصري في دور ثمن النهائي على بطل كندا بنتيجة 15-13، قبل أن يكتسح بطل فرنسا بنتيجة 15-6 في ربع النهائي.