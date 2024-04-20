الحجر الزراعي ينجح في تسهيل إبحار شاحنة محملة بالقمح كانت معلقة بالموانئ الروسية

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري يفيد بنجاح الحجر في تسهيل إبحار إحدى شاحنات المحملة بالقمح على متنها حوالى 63 ألف طن وكانت معلقة في ميناء نوفوفريسيك الروسي وذلك بعد توقف استمر 3 أسابيع.

وأفاد التقرير بأن شحنة القمح تم فحصها من قبل الحجر في بلد المنشأ وخضعت لكل الإجراءات الصحة النباتية وتتوافر فيها كافة المواصفات والاشتراطات اللازمة، مشيرا إلى أن الحجر الزراعي نجح بالتنسيق مع التمثيل التجاري بالسفارة المصرية بالعاصمة الروسية موسكو في تسهيل إجراءات إبحار الشحنة وخروجها من الميناء وذلك بعد عقد اجتماع عاجل مع وفد روسيا الاتحادية المتواجد بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتأمين واردات مصر من السلع الإستراتيجية والتي يأتي القمح في مقدمتها.

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ومن ناحيته، توجهت الشركة المستوردة بالشكر لوزارة الزراعة على جهودها في إنهاء المشكلة، حيث تم حجز الباخرة في الميناء الروسي من أول أبريل حتى أمس والتي تحركت بالفعل إلى مصر.