الجمعة 19 أبريل 2024
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خارج الحدود

يلتقى أردوغان، وزير الخارجية يتوجه إلى تركيا

سامح شكرى وزير الخارجية،
سامح شكرى وزير الخارجية، فيتو

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية توجه اليوم من جنوب أفريقيا إلى تركيا في زيارة ثنائية.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير شكري مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب إردوغان، بالإضافة إلى عقد مباحثات ثنائية وموسعة مع هاكان فيدان وزير خارجية تركيا.  

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الزيارة تأتي في إطار ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز وتيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتي البلدين مؤخرًا فى القاهرة، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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سامح شكري أردوغان تركيا

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