وزيرة التضامن تناقش مع منظمات العمل الأهلي بأسوان القضايا الاجتماعية والتنموية

تجري نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء اليوم السبت، زيارة تفقدية لمحافظة أسوان تستمر حتى الإثنين المقبل.

يأتي ذلك لمتابعة أنشطة وفعاليات مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي، والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وتستهل القباج زيارتها لمحافظة أسوان بالمشاركة في فعاليات افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والمقام خلال الفترة من 20 وحتى 25 إبريل 2024، بمشاركة 76 فيلمًا من دول العالم.

وتشارك الوزارة بالمهرجان بعدد من الأفلام التنموية الخاصة ببرنامج وعى للتنمية المجتمعية وكذلك معرض ديارنا الذي سيتضمن عددا من المنتجات والمشغولات التراثية.

كما ستعلن وزيرة التضامن الاجتماعي عن تدشين استوديو لصناعة الأفلام، بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى تمكين الفنانين الشباب في صعيد مصر من المشاركة في صناعة السينما في مصر.

كما ستشارك القباج بندوة ضمن فعاليات المهرجان تحت عنوان "دور السينما في تنمية المعرفة والوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية"تعرض أبرز المبادرات الفنية والثقافية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي.

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الجمعيات الأهلية

تتضمن جولة وزيرة التضامن الاجتماعي المشاركة فى لقاء مجتمعى بقرية غرب سهيل بحضور أليساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وممثلى عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة بأسوان والجمعية المضيفة وعدد من القيادات المحلية والرائدات الاجتماعيات بأسوان، حيث استعراض حملات التوعية المقدمة من خلال البرنامج وقصص نجاح الرائدات الاجتماعيات وعرضا لمسرحية تتضمن أهم القضايا المجتمعية.

الاتحاد الأوروبي في مصر

كما تعقد القباج والسفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، ولقاء مجمعا مع منظمات المجتمع المدني بأسوان لمناقشة أهم القضايا الاجتماعية والتنموية والثقافية الأكثر انتشارًا في محافظة أسوان لدعم تنفيذ تدخلات وبرامج تنموية مستندة على الأدلة والاحتياجات الفعلية وتدخلات الإغاثة للضيوف السودانيين فى مصر عقب اندلاع الأزمة السودانية، بما في ذلك الآفاق والتحديات الرئيسية والتوجهات المستقبلية وجهود تنظيم الأسرة وخدمات ذوي الاعاقة.

برنامج الأغذية العالمي



كما ستتضمن إطلاق الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لدعم احتياجات الأشقاء السودانيين في مصر، وكذلك تفقد أحد نماذج الأنشطة التدريبية للرائدات الاجتماعيات على برنامج "وعي"، تليها مجموعة نقاش مع الرائدات الاجتماعيات عن القضايا الرئيسية المدرجة بالتدريب، بالإضافة إلى استمارة وعي للتنمية المجتمعية التي يتم التدريب عليها في إطار تنفيذ مرصد "وعى" للتنمية المجتمعية.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أطلقت منذ حوالى 4 سنوات برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" كأحد أهم المحاور والآليات التي تؤثر على برامج الحماية الاجتماعية ويناقش 13 قضية مجتمعية تمثل أهم قضايا المجتمع ونجح فى تنفيذ العديد من الحملات التوعوية الخاصة بقضايا المراة ومواجهة أشكال العنف ضدها والمواطنة وغيرها.