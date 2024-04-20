السبت 20 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

انتهاء تصوير فيلم "الهوى سلطان" استعدادًا لعرضه قريبًا بدور العرض

أبطال فيلم الهوى
أبطال فيلم الهوى سلطان، فيتو

انتهى صناع فيلم "الهوى سلطان" من تصويره، استعدادًا لعرضه بدور العرض السينمائية في موسم الصيف، بعد نهاية امتحانات الثانوية العامة.

الهوى سلطان

فيلم "الهوى سلطان" من بطولة منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

وتدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الاصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

فرقة الموت

وبجانب "الهوى سلطان" تنتهي حاليًا شركة "سي سينما برودكشنز" من الانتهاء من تصوير فيلم "فرقة الموت" الذي لم يحدد ميعاد عرضه حتى الآن، بطولة النجم أحمد عز، منة شلبي وآسر ياسين، عصام عمر وتأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء. 

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وتدور أحداث فيلم "فرقة الموت" حول ضابط يتم اختياره (أحمد عز) ليقوم بتكوين فرقه للقضاء على سطوة خط الصعيد في مواجهة مباشرة مع الفنان آسر ياسين، في إطار أكشن تشويقي وينتمي لنوعية أفلام الحركة والإثارة.

 

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فيلم الهوى سلطان منة شلبي أحمد داوود أحمد خالد صالح جيهان الشماشرجي اخبار الفن

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