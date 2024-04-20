تفاصيل جديدة في سقوط سيارة البلوجر إسراء روكا من أعلى كوبري بالنزهة

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة في واقعة سقوط سيارة البلوجر إسراء روكا من أعلى كوبري الحرفيين بمنطقة النزهة، أن السرعة الزائدة وراء وقوع الحادث، مما تسبب في مصرع إسراء روكا .

وطلبت النيابة التحفظ على السيارة، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة.

تسير بسرعة جنونية..وعدم اتزان عجلة القيادة

وتبين من التحقيقات أن “روكا” كانت تسير بسرعة جنونية، مما أدى إلى عدم اتزان عجلة القيادة في يدها فاختل توازنها، وانحرفت السيارة بها لتصطدم بسور الكوبرى وأدى إلى سقوطها من أعلى الكوبرى، لتفارق الحياة فور سقوطها بعد أن تبين إصابتها بكسور في الجمجمة واليد والظهر.

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سقوط سيارة من أعلى كوبري الحرفيين

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغًا بسقوط سيارة من أعلى كوبري الحرفيين، ووفاة قائدها على الفور، قبل محاولة إسعافه، وبالانتقال والفحص تبين سقوط سيارة بداخلها فتاة تقوم بتقديم فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعى إسراء، وشهرتها« روكا»، وتبين أنها «تيك توكر» شهيرة، وتوفيت في الحال، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.