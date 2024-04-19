بعد شهر من احتجازها، روسيا تفرج عن سفينة قمح ثانية متجهة لمصر

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، حصول سفينة تحمل شحنة من القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر على شهادة الصحة النباتية في روسيا، وذلك بعد أن ظلت متواجدة في أحد الموانئ الروسية لأكثر من شهر.

سفينة قمح روسي تتجه لمصر

وزادت حالة عدم اليقين في أسواق الحبوب العالمية وزادت أسعارها، مع عدم تمكن سفن تابعة للشركة من مغادرة الموانئ بسبب عدم حصولها على تصاريح من السلطات الروسية.

والشهر الماضي قالت هيئة الرقابة الزراعية الروسية، إن هناك زيادة في الشكاوى المقدمة من الدول المستوردة نتيجة عدم مطابقة جودة الحبوب الروسية لمتطلبات الحجر الصحي، ومنها الشحنات التابعة لشركة Rif.

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السلطات الروسية تفرج عن الشحنة الثانية من القمح إلى مصر

وأصدرت الهيئة منذ ذلك الحين شهادات لعدة سفن، منها واحدة بناءً على طلب من الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر. حيث تعتبر القاهرة واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتستخدم الإمدادات في صنع الخبز المدعم.

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