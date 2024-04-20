السبت 20 أبريل 2024
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محافظات

جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شخص بالقناطر الخيرية

العثور علي جثة شخص،
العثور علي جثة شخص، فيتو

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية غارقة بمياه نهر النيل بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

جرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية العام تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي، ونشر أوصافه للتعرف على هويته.

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البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالمديرية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية بمياه نهر النيل بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

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على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم انتشال الجثمان وتبين أنه مجهول الهوية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

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