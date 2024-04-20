حملة سخرية على مواقع التواصل بسبب ترميم الطرق بحي غرب الإسكندرية

كلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية، إدارة الطرق والمتابعة الميدانية بالحي بأعمال الترميم للحفر والنقر بنطاق الحي.

وفي هذا الصدد تم إجراء ترميمات لبعض الحفر بين قضبان الترام بشارع الخديوي تقاطع شارع صلاح الدين وكذا شارع الأمان مع شارع الامام وذلك بالخرسانة كما تم معالجة وردم هبوط أرضي بشارع الخديوي..

وشددت شعبان على تكثيف أعمال الترميمات للحفر بنطاق الحي حفاظا على سلامة المواطنين وتحقيقا للسيولة المرورية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن.

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جاء ذلك بناءا على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بترميم الحفر والمطبات على مستوى الأحياء وسرعة الانتهاء منها وفقا للأولويات حفاظا على سلامة المواطنين.

انتقادات لعملية الترميم

وشهدت عملية الترميم انتقادات واسعة من أهالي حي غرب الإسكندرية وعدد من المهتمين بالمجتمع المدني بسبب استخدام الأسمنت في عملية الترقيع دون أي دارية بأنه لن يصمد دقائق في وجه السيارات وعربات الترام وسط تعليقات ساخرة على صفحة الحي.