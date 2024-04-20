الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء المقبل

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس ليسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

حالة الطقس غدًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا الأحد، فمن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

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وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارا على سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلا، وتنشط الرياح على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 15

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 21



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:20