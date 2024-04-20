السبت 20 أبريل 2024
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محافظات

انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات في المنيا

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، فيتو

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدء انطلاق أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة. 

انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات في المنيا 

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يأتي ذلك وفق الجدول الزمني، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت ٢٠ إبريل الجاري الجارى، وتستمر حتى ٩ مايو المقبل، بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية، وجهات الولاية، والجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

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وتابع المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقراها خلال اليوم الأول لبدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢، مشددا على المتابعة المستمرة ورصد أي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل الفوري معها، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية. 

التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا 

بالإضافة إلى عدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات فى المهد، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.

جدير بالذكر، أن الموجة الــ ٢٢ من حملات الإزالة يتم تنفيذها على ٣ مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤"، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من ٢٤ فبراير الماضى وحتى ١٥ مارس الشهر الماضى، وسوف تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتي تبدأ في ٢٠ أبريل الجاري وتنتهي في ٩ مايو القادم.

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