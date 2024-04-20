بالأسماء، إصابة 11 عاملًا في انقلاب سيارة بترعة قرية بهبشين ببني سويف

أصيب 11 عاملًا، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بترعة بمدخل قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ حادث انقلاب سيارة ببني سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بترعة بمدخل قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر التابعة لدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

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إصابة 11 عاملًا في انقلاب سيارة ببني سويف

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي المصابين وهم محمد عيد سيد 18 سنة، أحمد محمد عيد 17 سنة، عمر أحمد على 14 سنة، سيف أشرف أحمد 13 سنة، مصطفى محمد زكي 14 سنة، محمد أحمد بسيوني 15 سنة، وجميعهم مصابين بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، زياد بدر جمال 15 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالرأس حوالي 5 سم وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب محمد سعد عبد الستار 15 سنة، مصابًا بكدمة شديدة بالصدر وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، محمد أيمن محمد 15 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالرأس حوالي 10 سنتيمترات وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، محمد قرني سيد 15 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالوجه طوالي حوالي 7 سم وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد أحمد محمد 13 سنة، مصابًا بكسر مضاعف بالساق اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمركز إهناسيا المدينة.

وتم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور أحمد محمود صادق مدير عام المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.