الجمعة 19 أبريل 2024
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رياضة

دوري أبطال إفريقيا، سفير مصر بالكونغو يحضر مران الأهلي استعدادًا لمباراة مازيمبي

سفير مصر بالكونغو
سفير مصر بالكونغو بمران الاهلي، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، حرص السفير هشام المقود سفير مصر في الكونغو على حضور المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي أقيم اليوم، استعدادًا لمواجهة مازيمبي غدًا السبت، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.  

وعقد السفير هشام المقود جلسة مع الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الأهلي في الكونغو، اطمأن خلالها على كافة الأمور الخاصة بالفريق واستعداداته للمباراة، وجدد التأكيد على بذل كل الجهود من جانب طاقم السفارة لتذليل أي عقبات قد تواجه الفريق.

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ووصل السفير المصري إلى مدينة لوبومباشي صباح اليوم، قادمًا من العاصمة كينشاسا التي تبعد عن مدينة لوبومباشي بما يقرب من ألفي كيلومتر، لحضور مباراة الأهلي ومازيمبي.

 

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

 وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في تمام الساعة الثالثة عصر غد السبت بالعاصمة الكونغولية كينشاسا وتقام المباراة على ملعب تي بي مازيمبي بذهاب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

وتذاع مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويبعد الملعب عن مقر إقامة الفريق بما يقرب من ٢٥ دقيقة، وهو نفسه الملعب الذي تقام عليه مباراة الفريقين غدا السبت في ذهاب الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الاهلي يختتم مرانه في الكونغو

 الأهلي، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته على ملعب تى بي مازيمبي استعدادا لمباراة مازيمبي الكونغولي فى إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها الثالثة عصر غد السبت. 

وخاض الفريق مرانه على ملعب تي بي مازيمبي، الذي يستضيف اللقاء، وتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأدى اللاعبون فقرات بدنيةعديدة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانًا متنوعًا للحراس، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

المؤتمر الصحفي لمباراة الاهلي ومازيمبي

وتواجد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومعه رامي ربيعة كابتن الفريق في المؤتمر الصحفي لمباراة مازيمبي المقرر عقده ظهر اليوم الجمعة قبل المباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتحدث كولر وكابتن الفريق عن المواجهة المرتقبة بين الفريقين وكافة الأمور المتعلقة بها.

كما  يعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي فى إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويشهد الاجتماع الاتفاق على الزي الرسمي للفريقين وكافة الأمور التنسيقية الخاصة بالمباراة.

تأهل الأهلي ومازيمبي لنصف النهائي

ويواجه فريق الأهلى نظيره مازيمبى الكونغولى فى الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، فى رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 فى تاريخه والثانية على التوالى مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

وتأهل الأهلى للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا فى ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.

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