وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يضعان حجر أساس أول مجمع ديني ثقافي خدمي بالمحافظة

وضع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والقمص أبانوب البرموسي نائبًا عن الأنبا أبولو أسقف جنوب سيناء حجر الأساس للمجمع الديني الثقافي الخدمي، وهو أول مجمع من نوعه بمحافظة جنوب سيناء، حيث يشمل المجمع مسجدًا وكنيسة ومدرسة ومستشفى، وتم اختيار اسم المسجد ليكون مسجد الولي الحميد وذلك عقب افتتاح فعاليات مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء.

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ضم الفائزين في مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم لعضوية نقابة قراء القرآن الكريم

وفي إطار التعاون بين وزارة الأوقاف ونقابة قراء القرآن الكريم أعلن الشيخ محمد حشاد نقيب القراء وشيخ عموم المقارئ المصرية أنه تقرر ضم جميع الفائزين في مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم بجنوب سيناء لنقابة قراء القرآن الكريم، بحيث يتم ضم من يرغب ممن تنطبق عليه شروط العضوية الكاملة عضوًا عاملًا بالنقابة، وضم الآخرين أعضاء شرفيين بها.

محافظ جنوب سيناء يهدي وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله (عز وجل)

كما أهدى اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء نسخة من كتاب الله (عز وجل) للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم سائلا الله عز وجلّ أن يحفظه بها.

جاء ذلك على هامش افتتاح مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية التي تعقد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.