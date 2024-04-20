تحرير 130 محضرا تموينيا ببني سويف، والمحافظ يوجه بمنع التلاعب بالأسعار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

حملات تموينية ببني سويف

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 14 حتى 20 أبريل الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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وتضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين بـ بني سويف، الإشارة إلى تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث قامت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفيذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

تحرير 130 محضرا تموينيا ببني سويف

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 91 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 22 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و30 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 17 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، و5 محاضر لعدم وجود سجل زيارات، و5 محاضر للتصرف في 14 أجولة زنة 50 كجم من حصة الدقيق، و6 محاضر للتوقف عن الإنتاج الكلي بدون، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر إبريل للبدالين بنسبة 75% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة "مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة".

حملات على المخابز السياحية ببني سويف

بينما تم تحرير 3 محاضر للمسئولين عن مخابز سياحية لقيامهم بتجميع واستخدام دقيق بلدي مدعم في إنتاج الخبز السياحي وتم ضبط والتحفظ على 14 جوال دقيق بلدي مدعم، ومحضرًا ضد أحد المسئولين عن محلات المواد الغذائية لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر ولعدم وجود الفواتير الدالة على مصدرها، وتم التحفظ على 25 كجم سجق ولحوم مصنعة مجهولة المصدر، ومحضرًا ضد المسئول عن أحد محالات بيع السجائر والأدخنة لحيازته سجائر مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 90 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، ومحضرًا ضد أحد تجار المواد الغذائية لحيازته وعرض للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي حيث تم ضبط 5 كجم سردين وأسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتضمن التقرير تحرير 11 محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، و17 محضرًا للمسئولين عن المنشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، بجانب سحب 4عينات غذائية لفحصها معمليا، ومحضرًا ضد أحد المسئولين عن طلمبات الرصيف غير مرخص لها للعمل في مجال المواد البترولية من الهيئة المصرية العامة للبترول حيث تم التحفظ على 600 لتر سولار مجهولة المصدر.