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أخبار مصر

بث مباشر لجولة رئيس الوزراء في ميناء دمياط (فيديو)

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء فى ميناء دمياط

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم في ميناء دمياط، مصنع "فيله" للصناعات الغذائية لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية، ومصنع duck للأحذية، بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

واستهل مدبولي جولته بتفقد مصنع "فيله" للصناعات الغذائية لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية.

اشتراطات سلامة الغذاء 

استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول أنشطة المصنع وحجم إنتاجه، وتم توضيح أن المصنع مُقام على مساحة 1861 مترا مربعا، ويضم ١١ جمالون، والجدير بالذكر أن البنية التحتية للمصنع والمعدات اللازمة للتصنيع ستتبع اشتراطات سلامة الغذاء والمعايير الدولية الخاصة بالممارسات التصنيعية الجيدة.

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كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مصنع duck للأحذية، حيث تم التعرف على مراحل الإنتاج وصولًا إلى المنتج النهائي، وتم إنشاء المصنع في عام 2000، ويعمل في إنتاج أحذية بجودة عالية تُضاهي المنتجات العالمية بأسعار منافسة، ويعمل به حوالي ٣٥٠ عاملا.

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اشتراطات سلامة الغذاء اشتراطات التعرف على مراحل الانتاج الدكتور مصطفي مدبول دمياط

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