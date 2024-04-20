السبت 20 أبريل 2024
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتفقد مصنعى فيله للصناعات الغذائية وduck للأحذية في بورسعيد

جولة لرئيس مجلس الوزراء
جولة لرئيس مجلس الوزراء

 خلال جولته اليوم بمحافظة بورسعيد، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "فيله" للصناعات الغذائية لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية، ومصنع duck للأحذية، بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

واستهل مدبولى جولته بتفقد مصنع "فيله" للصناعات الغذائية لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية، حيث استمع إلى شرح حول أنشطة المصنع وحجم إنتاجه، وتم توضيح أن المصنع مُقام على مساحة 1861 مترا مربعا، ويضم ١١ جمالون، والجدير بالذكر أن البنية التحتية للمصنع والمعدات اللازمة للتصنيع ستتبع اشتراطات سلامة الغذاء والمعايير الدولية الخاصة بالممارسات التصنيعية الجيدة.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مصنع duck للأحذية، حيث تم التعرف على مراحل الإنتاج وصولًا إلى المنتج النهائي، وتم إنشاء المصنع في عام 2000، ويعمل في إنتاج أحذية بجودة عالية تُضاهي المنتجات العالمية بأسعار منافسة، ويعمل به حوالي ٣٥٠ عاملا.

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اشتراطات سلامة الغذاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد جنوب بورسعيد

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