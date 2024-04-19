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محافظات

وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية يتفقدان المركز الإفريقي لصحة المرأة

الإسكندرية،فيتو
الإسكندرية،فيتو

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم، المركز الإفريقي لصحة المرأة، وذلك لمتابعة أعمال التجهيزات والتطوير الجارية بالمركز.

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جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة ميرڤت أحمد مديرة المركز الإفريقي لصحة المرأة، والدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير للشئون المالية والإدارية.

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وخلال الجولة تم الاطلاع على المشروعات المستقبلية للمركز، والتي تتمثل في إعادة تفعيل مشروع السياحة التدريبية، وتفعيل مشروع التشخيص «عن بُعد» وتوفير خدمة النداء الآلي.

واستمع الحضور إلى أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها بالمركز، ومنها: المشروعات البحثية في مجال صحة المرأة في مصر والمنطقة الإفريقية، ومساهمة المركز في توفير القوافل العلاجية والتوعوية للمناطق النائية، بالإضافة إلى دعم مهارات المرأة من خلال إتاحة فرص العمل وتشجيع العمل التطوعي في مجال صحة وتنمية المرأة، وذلك في إطار خطة الدولة لتمكين المرأة.

والجدير بالذكر أن المركز يتكون من أربعة أدوار وبدروم، حيث يتكون الدور الأرضي من مكاتب إدارية ومكتبة إلكترونية، بالإضافة إلى 5 قاعات تدريب، تسع القاعة 40 متدربا، ويتكون الطابق الأول من مكاتب إدارية، وقاعة التدريب الرئيسية التي تصل طاقتها الاستيعابية لـ120 متدربا، بينما يتكون الطابق الثاني من 14 عيادة تخصصية صباحية، و11 عيادة تخصصية مسائية، كما يحتوي على قسم لأشعة الماموجرام، والسونار والدوبلر، والأشعة العادية، وكثافة العظام، كما يحتوي على 6 معامل طبية متخصصة في كيمياء الدم، والبكتريولوجي، والباثولوجي، والوراثة، ووراثة خلوية.

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الاسكندرية اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صحة

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