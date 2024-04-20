السبت 20 أبريل 2024
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اقتصاد

شعبة المخابز: انخفاض جديد بأسعار الدقيق قبل تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي

أسعار الخبز السياحي
أسعار الخبز السياحي ، فيتو

 قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي، أعلنت شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، انخفاضات جديدة في  أسعار الدقيق، حيث تراجعت الأسعار لمستويات جديدة في الفترة الأخيرة وبعد توجيهات رئيس الوزراء.

1500 جنيه انخفاضًا جديدًا في أسعار الدقيق بالأسواق

 وقال خالد فكري سكرتير شعبة أصحاب المخابز بالقاهرة، إن أسعار طن الدقيق تراجعت من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه في الأسواق، فسعر طن الدقيق “ هرم”، انخفض 1500 جنيه، وانخفضت أسعار الطن لدقيق «المروه» نحو  1500 جنيه، كما انخفض سعر طن الدقيق «العالمية» نحو 1500 جنيه.

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انخفاض أسعار الدقيق في الأسواق

وأضاف «فكري» في بيان صحفي اليوم السبت، أن هناك انخفاضات أخرى في أسعار طن الدقيق السياحي  «الهايل» بلغت 1000 جنيه، وانخفض سعر طن الدقيق «أمراء» نحو 1000 جنيه، كما انخفض سعر طن الدقيق « التاج » نحو 1000 جنيه، وأيضًا انخفض سعر دقيق مطاحن ابن الخطاب.

توقعات باستمرار انخفاض أسعار الدقيق

وأشار إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعار الدقيق في باقي المطاحن تباعًا من اليوم.

غدًا تطبيق أسعار الخبز السياحي بعد تخفيضات تصل لـ 35%

وأضاف «فكري»، أن المخابز ستبدأ من الغد بتطبيق الأسعار الجديدة لأسعار الخبز السياحي، وسط توقعات عن وصول معدلات الانخفاض لـ 35% في أسعار العيش السياحي.

أسباب انخفاض أسعار الدقيق في الأسواق

 وأكد فكري أن استقرار سعر الصرف ساهم بشكل كبير في استقرار أسعار السلع الاستراتيجية، ومنها القمح لافتا الى أن سعر طن الدقيق خلال الفترة ما قبل عيد الفطر بشهر  وصل إلى 21 ألف جنيه، و22 ألفا.

عقد اجتماعات مع أعضاء غرفة صناعة الحبوب

وأكد فكري أنه تم عقد اجتماعات مع  أعضاء غرفة صناعة الحبوب، وأصحاب المطاحن 72%، وتم التوافق على ألا يتعدى سعر طن الدقيق حاليا لـ 16 ألف جنيه، بهدف توفير الخبز السياحي بأسعار مناسبة وأٌقل بنحو من 30% الى 35% من السعر السائد حاليا لسعر رغيف الخبز السياحي.

أسعار الخبز السياحي والفينو بعد تخفيضات تصل لـ 35%

وكان قد تم الاتفاق على أن يكون سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جراما بـ 1.5 جنيه بدلا من 2 جنيه و2.25 جنيه ، و40 جراما بـ 75 قرشًا بدلا من 125 قرشا، و25 جراما بـ 50 قرشًا بدلا من 75 قرشا، وبالنسبة للخبز الأفرنجي "الفينو" الرغيف وزن 35 جراما بـ 1 جنيه بدلا من 1.5 جنيه، ووزن 70 جراما 1.5 جنيه بدلا من 2.5 جنيه، مؤكدًا الالتزام بألا يتعدى سعر طن الدقيق السياحي استخراج 72% بـ  16 ألف جنيه حاليا.

 وكان طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أكد حرص غرفة صناعة الحبوب وأعضاء الغرفة  من أصحاب المطاحن على تخفيض سعر الدقيق حيث أن ارتفاع أسعار المواد الخام، هو الذي ساهم في ارتفاع أسعار الإنتاج من الخبز، ولكن مع انخفاض واستقرار أسعار المواد الخام تنخفض المنتجات من الخبز.

وشدد على ضرورة الالتزام بالأسعار التي تم الإعلان عنها، وتوفيرالخبز السياحي للمواطنين  بأسعار مناسبة.

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غدا، تطبيق الأسعار الجديدة لـ الخبز السياحي والفينو بتخفيضات تصل لـ 45 %

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غرفة الحبوب: انخفاض سعر طن الدقيق بنسبة 35%

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