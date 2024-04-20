نجوم المستقبل من مواهب الأوبرا في احتفالية فنية على مسرح الجمهورية

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية فنية بعنوان "نجوم المستقبل" لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر، وذلك في تمام الثامنة من مساء الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجاري على مسرح الجمهورية.

احتفالية نجوم المستقبل

ويشارك فى الاحتفالية فصل أوركسترا الأطفال تدريب وقيادة الدكتور راجي المقدم، ويعزف مجموعة من المؤلفات الشهيرة منها تتر البداية لمسلسلات دموع في عيون وقحة - المال والبنون - الضوء الشارد، ميدلي كلثوميات، سهر الليالي، الأقصر بلدنا، عم أحمد.

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يليه منوعات إيقاعية للدارسين بفصل الرق تدريب إيهاب عباس، ثم يقدم فصل الغناء العربي تدريب وقيادة دكتورة سهير حسين مختارات من الاعمال الغنائية التراثية والمعاصرة منها حلاوة شمسنا، أهواك، على صوتك، بتونس بيك، رقصة الكرمبة، حلي ضفايرك، سهر الليالي، أكدب عليك، ستة الصبح، عجبا لغزال.

يأتي ذلك بأداء أدهم الكاشف - جاسمين عادل - نوريانا - لاما حازم - ميدو، كما يقدم أبناء فصل الدرامز تدريب وقيادة الدكتور الفريد بركات عددا من الأعمال العربية والغربية منها 100 سنة سينما، أمي يانور بيتنا، أغاني الزمن الجميل، قادرين نعملها ، قدها، قد التحدى full funk ، sumat.

مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم ‎وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.