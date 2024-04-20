23 مشاركا من الوادي الجديد في المعسكر التدريبي لمبادرة «طور وغير»

شارك وفد يضم 23 من المدربين والمنسقين والطلاب من قطاع تعليم الوادي الجديد، في مبادرة "طور وغير" التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وميكروسوفت للخدمة المجتمعية. وذلك من خلال معسكر تدريبي للطلاب والمدربين ومنسقي المبادرة المتميزين في مقر المدينة التعليمية في السادس من أكتوبر.

وأشار المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إلى أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في حل مشكلات البطالة ومحو الأمية الرقمية من خلال توفير نظام متكامل يجمع بين التدريب والتأهيل وبناء القدرات والتوظيف لأبنائنا الطلاب بالمحافظات.

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ومن جانبها قالت مي عبداللطيف مسئول شركة ميكروسوفت بمركز التطوير التكنولوجي بالتربية والتعليم بالوادي الجديد ومنسق المبادرة، في تصريح خاص لجريدة «ڤيتو»، إن المعسكر التدريبي يجري تنظيمه ضمن مبادرة طور وغير إحدى مبادرات مايكروسوفت للخدمة المجتمعية ووفق لما ورد من الإدارة المركزية وتشغيل تكنولوجيا التعليمي (الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني) بالتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية ومنسق المبادرة.

وأوضحت مسئول مايكروسوفت، أن المبادرة تأتي لتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في الارتقاء بالعملية التعليمية ويجري تنفيذها بالوادي الجديد طوال العام، في إطار حرص مديرية التربية والتعليم علي تنمية مهارات الطلاب التكنولوجية.

وأضافت «مي»، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، أن المبادرة تنطلق تحت رعاية قسم التطوير التكنولوجى بالمديرية، وبرعاية ومتابعة المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، حيث يتم إقامة ورش عمل للطلاب في جميع مدارس الوادي الجديد في مسارات مبادرة «طور وغير»، في المجالات الآتية:

- مهارات تكنولوجية

- البرمجة

- الذكاء الاصطناعي

- التصميم والجرافيك

- ريادة الأعمال

- المهارات الشخصية

وأشارت منسق مبادرة طور وغير بالوادي الجديد، إلى أن الهدف العام من المبادرات التكنولوجية هو إعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لكي يصبح مؤهلًا لمجتمع مصر الرقمية ومواكبة المستقبل.