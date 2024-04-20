السبت 20 أبريل 2024
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محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق مصنع تدوير القمامة بدفرة

رصف طريق مصنع تدوير
رصف طريق مصنع تدوير القمامة بدفره،فيتو

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق مصنع تدوير القمامة بدفرة حيث يتم فرد طبقة السن في الطريق من بداية الكوبري باتجاه مصنع دفرة لتدوير القمامة بطول 1 كيلو وعرض 8 متر.

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رفع كفاءة الطرق

 

وأشار الدكتور طارق رحمي، إلى أن المحافظة تعمل على رفع كفاءة الطرق لتحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل.

 

يأتي ذلك في إطار خطة  محافظة الغربية للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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محافظ الغربية يحيل مدير الحملة الميكانيكية للتحقيق بسبب الإهمال في العمل 

في سياق آخر، كان قد فاجأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في جولته بمركز ومدينة سمنود الحملة الميكانيكية لمتابعة موقف المعدات الهندسية.

 

التأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وتفقد المحافظ المعدات الهندسية بالحملة الميكانيكية والجراج، حيث تابع أداء عمل السيارات، ومعدات النظافة، وشفط مياه الأمطار وتأكد من مدى جاهزية المعدات وصلاحيتها للعمل، والتأكد من أعمال الصيانة الدورية لها.

وخلال تفقده لاحظ المحافظ سوء حالة الحملة الميكانيكية، فقرر على الفور إحالة مدير الحملة الميكانيكية للتحقيق.

وأشار محافظ الغربية، إلى أنه لن يسمح بأي إهمال أو تراخ في العمل مشددًا على ضرورة انتظام سير العمل بالمنشآت الحكومية والتزام العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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