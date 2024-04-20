محافظ الغربية: مشروعات كبرى أوشكت على الانتهاء في القرى الأكثر احتياجا

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن قرى مركز زفتى تشهد طفرة كبيرة في المشروعات الخدمية، غيرت حياة أهالي قرى زفتى.

جاء ذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، مشيرا إلى أن هناك مشروعات كبرى أوشكت على الانتهاء ونسب التنفيذ تبلغ ٩٢% لتغيير حياة أهالي القرى الأكثر احتياجا، جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها المحافظ لمتابعة مشروعات حياة كريمة في زفتى في جولة امتدت لـ 5 ساعات متواصلة.

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وتابع المحافظ خلال الجولة 12 مشروعا لخدمة أهالي قرى مركز زفتى فضلا عن تفقد أعمال الرصف الجارية بالقرى، استهل المحافظ الجولة بتفقد وحدة طب أسرة فرسيس وبعد ذلك انتقل المحافظ لقرية مسجد وصيف لتفقد مركز طب أسرة مسجد وصيف والوحدة الاجتماعية بمسجد وصيف.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء 4 عمارات للإسكان الاجتماعي بقرية ميت الحارون فضلا عن تفقد محطة رفع مدخل كفر ميت الحارون، وفي تفهنا لعزب تفقد المحافظ وحدة طب أسرة تفهنا العزب ومركز تنمية أسرة تفهنا العزب.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لتفقد مركز شباب كفر الزيتون واكد المحافظ ان مشروعات الشباب والرياضة بالمبادرة قاربت على الانتهاء ومحطة رفع كفر غازي، وفي سنبو الكبرى تفقد المحافظ مركز تنمية أسرة سنبو الكبرى ومركز طب أسرة سنبو الكبرى وخلال جولته في سنبو الكبرى

وجه الأهالي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة حياة كريمة الذي وصفوها بالحلم الذي تحول لواقع وغير قرى زفتى.

كما وجهو الشكر لمحافظ الغربية لاهتمامه ومتابعته المستمرة للمشروع القومي حياة كريمة والذي حقق لهم الحلم بإدخال الخدمات للقرية بعد ما كانت مهمشة وخالية الخدمات لسنوات طويل،

كما تفقد المحافظ أعمال رصف طريق زفتى بنها وأعمال تطهير ترعة الساحل وتبطينها واختتم المحافظ الجولة بتفقد وحدة طب أسرة دمنهور الوحش.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والكهرباء، الاتصالات، الغاز،التربية والتعليم، الإسعاف، المجمعات الخدمية الحكومية،المجمعات الزراعية البيطرية، الكباري، السكة الحديد، مكاتب البريد، نقاط الشرطة.

وأوشكت مشروعات الصرف الصحي والشباب والرياضة والصحة التضامن الاجتماعي ومنشآت التنمية المحلية الأسواق والمواقف والحماية المدنية على الانتهاء.