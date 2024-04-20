قبل موقعة الأهلي ومازيمبي، ملعب لوبومباشي "عقدة" الفرق المصرية

دوري أبطال أفريقيا، تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب لوبومباشي مازيمبي لمتابعة مواجهة الأهلي ومازيمبي المرتقبة في الثالثة عصرًا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

"ملعب لوبومباشي" عقدة الفرق المصرية قبل موقعة الأهلي ومازيمبي

ويستضيف ملعب لوبومباشي اللقاء المرتقب بين الأهلي ومازيمبي، والذي يُعد من أصعب الملاعب التي لعب عليها الفرق المصرية، حيث لم يستطع أي منهم الفوز على مازيمبي في ملعبه أو حتى تسجيل أي هدف في مرمى الباديانغوينا.

وخاضت الفرق المصرية 10 مباريات على ملعب لوبومباشي بواقع 6 فرق مصرية، انتهوا جميعًا بفوز فريق مازيمبي باستثناء لقاء واحد تعادل فيه النادي الأهلي.

وحل النادي المارد الأحمر ضيفًا على فريق مازيمبي على ملعب لوبومباشي في نسختين من بطولة دوري أبطال إفريقيا، الأولى في عام 2002 وانتهت بالتعادل بين الفريقين، والثانية عام 2012، وحقق صاحب الأرض الفوز بهدفين نظيفين.

تاريخ مواجهات الفرق المصرية مع مازيمبي في الكونغو



2002 تعادل الأهلي 0-0 مع مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

2012 خسارة الأهلي 2-0 من مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

2012 خسارة الزمالك 2-0 من مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

2014 خسارة الزمالك 1-0 من مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

2015 خسارة سموحة 1-0 من مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

2018 خسارة الإسماعيلي 2-0 من مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

2019 خسارة الزمالك 3-0 من مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

2022 خسارة المصري 2-0 من مازيمبي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

2022 خسارة بيراميدز 2-0 من مازيمبي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

2024 خسارة بيراميدز 3-0 في بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويلتقي النادي الأهلي في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت، بنظيره فريق مازيمبي الكونغولي، في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية.

وأجرى محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي اتصال هاتفي مع زميله مصطفي شوبير حارس مرمي الفريق من أجل تدعيمه قبل مواجهة مازيمبي المرتقبة في الثالثة عصر اليوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الكونغو مباشرة عقب انتهاء مباراة مازيمبي المرتقبة الليلة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وتتحرك بعثة الأهلي مباشرة من مطار الكونغو إلي القاهرة مباشرة عقب انتهاء المباراة التي تنطلق في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

أجرى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اتصالا هاتفيا مع بعثة الأهلي في الكونغو قبل مواجهة مازيمبي اليوم من أجل تحفيز الجهاز الفني واللاعبين قبل ساعات من المباراة المرتقبة في الثالثة عصرا.

وتواصل الخطيب هاتفيا مع محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والذي يترأس بعثة فريق الكرة في رحلة الكونغو من أجل نقل رسالته إلي اللاعبين والجهاز الفني.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلى استاد تي بي مازيمبي لخوض مباراة مازيمبي.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تشكيل الفريق لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المحدد لها الثالثة عصر اليوم.

وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم بمصطفي شوبير في حراسة المرمي أمامه محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول وفي خط الوسط أكرم توفيق وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وفي الأمام طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

يبحث رواد التواصل الاجتماعي خاصة جماهير الأهلي عن كيفية متابعة ومشاهدة مباراة الاهلى ومازيمبي المرتقبة اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة Bein Sports HD 6 الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كيف يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي؟

ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV.

وخارج منطقة الشرق الأوسط، يمكن متابعة البث المباشر من أي مكان في العالم عبر Nord VPN

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت بالعاصمة الكونغولية كينشاسا وتقام المباراة على ملعب تي بي مازيمبي بذهاب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

و تتجه الانظار اليوم إلي ملعب تي بي مازيمبي لمتابعة مواجهة الأهلي ومازيمبي المرتقبة في الثالثة عصرًا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يدخل الأهلي مباراة اليوم بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة العودة بالقاهرة يوم ٢٦ أبريل الحالي.

في الوقت الذي يسعي فيه مازيمبي لاستغلال عاملي الملعب والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية كبيرة قبل لقاء العودة في القاهرة.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق مازيمبي مساء أمس، وذلك للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين، اليوم السبت، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تقام على ملعب تي بي مازيمبي.

حضر الاجتماع الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، رئيس البعثة، وخالد بيبو مدير الكرة، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، وإسلام قناوي قنصل مصر في الكونغو، وسمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني، بجانب مراقب المباراة وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، فيما تقرر أن يرتدي فريق مازيمبي القميص المخطط بالأبيض والأسود والشورت الأسود.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على طلب الأهلي توفير التأمين اللازم لبعثة الفريق أثناء الطريق من الفندق إلى ملعب المباراة، وكذلك أثناء الخروج من الملعب إلى مطار لوبومباشي.

الأهلي يختتم مرانه في الكونغو

الأهلي، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته أمس على ملعب تى بي مازيمبي استعدادا لمباراة مازيمبي الكونغولي فى إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها الثالثة عصر اليوم السبت.

وخاض الفريق مرانه على ملعب تي بي مازيمبي، الذي يستضيف اللقاء، وتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية عديدة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانًا متنوعًا للحراس، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

وحرص السفير هشام المقود سفير مصر في الكونغو على حضور المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي أقيم امس، استعدادًا لمواجهة مازيمبي اليوم السبت، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقد السفير هشام المقود جلسة مع الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الأهلي في الكونغو، اطمأن خلالها على كافة الأمور الخاصة بالفريق واستعداداته للمباراة، وجدد التأكيد على بذل كل الجهود من جانب طاقم السفارة لتذليل أي عقبات قد تواجه الفريق.

تأهل الأهلي ومازيمبي لنصف النهائي

ويواجه فريق الأهلى نظيره مازيمبى الكونغولى فى الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، فى رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 فى تاريخه والثانية على التوالى مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

وتأهل الأهلى للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا فى ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.



