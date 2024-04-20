السبت 20 أبريل 2024
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محافظات

توريد 2600 طن قمح منذ بدء الحصاد في كفر الشيخ

توريد القمح، فيتو
توريد القمح، فيتو

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن استلام 2600 طن قمح من المزارعين في مواقع وصوامع التوريد المختلفة بالمحافظة، والتابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفرالشيخ، "الجهات المسوقة للقمح.

انتظام عملية توريد القمح وصرف مستحقات المزارعين

وأكد محافظ كفرالشيخ، انتظام عملية توريد الأقماح وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعملية التوريد، وذلك لضمان سيرها بشكل سلس دون أى معوقات.

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وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم تخصيص 25 موقعًا لتجميع واستلام محصول القمح موسم 2024، موزعة على جميع أنحاء المحافظة، وذلك تسهيلًا على المزارعين لتوريد محصولهم، مضيفًا أنه تم تحديد سعر استلام أردب القمح المحلى بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلى موسم حصاد عام 2024.

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وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024م بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام  2024 وتنظيم وتداوله والتعامل عليه؛ وقد جاء بالقرار المشار إليه تحديد سعر استلام إردب القمح المحلي بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط؛ كما جاء بالقرار أيضا أن تشكل لجان الاستلام بكل موقع من كل من (مديرية التموين - الهيئة القومية لسلامة الغذاء - مديرية الزراعة - الجهة المسوقة- جمعية القبانية- البورصة السلعية).

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