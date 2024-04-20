حصاد تعاملات أسواق المال خلال الأسبوع المنتهي.. 8 شركات للتداول تتصدر تعاملات الأسبوع فى البورصة المصرية.. ونيجيريا تسمح بتداول 20% من إنتاج النفط للمرة الأولى

البورصة المصرية، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع المنتهى حيث خسر رأس المال السوقي 88 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.915 تريليون جنيه.

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8 شركات للتداول تتصدر تعاملات الأسبوع المنتهى فى البورصة المصرية

تصدرت 8 شركات للتداول فى الأوراق المالية قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول بالبورصة المصرية بنهاية تعاملات الأسبوع، وجاء في المقدمة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.6 مليار جنيه، تلاها ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.11 مليار جنيه، وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.05 مليار جنيه.

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مؤشرات البورصة، فيتو

وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة فى الأوراق المالية رابع القائمة بقيمة تداول بلغت 761 مليون جنيه، ثم مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 585 مليون جنيه، وأسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 574 مليون جنيه، وعربية اون لاين للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 499 مليون جنيه، ثم كايرو كابيتال سيكيورتيز بقيمة تداول بلغت 477.6 مليون جنيه.

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كواليس تداولات نهاية الأسبوع

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع وخسر رأس المال السوقي 88 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.915 تريليون جنيه.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.5% ليغلق عند مستوى 28332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.88% ليغلق عند مستوى 34698 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.49% ليغلق عند مستوى 12091 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.82% ليغلق عند مستوى 6504 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 5.01% ليغلق عند مستوى 9257 نقطة.

مؤشرات البورصة، فيتو

ماذا حدث فى تداولات جلسة الأربعاء ؟

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأربعاء الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.003 تريليون جنيه، لتربح نحو 19 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.28% عند مستوى 29769 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% عند مستوى 36570 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.11% عند مستوى 12684 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.34% عند مستوى 6844 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% عند مستوى 9745 نقطة.

تفاصيل تعاملات منتصف الأسبوع

وتباينت مؤشرات البورصة بختام التداولات الثلاثاء الماضي، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.984 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% عند مستوى 29400 نقطة، وهبط مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% عند مستوى 36095 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% عند مستوى 12544 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% عند مستوى 6754 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% عند مستوى 9532 نقطة .

البورصة المصرية، فيتو

حركة تداولات البورصة المصرية بجلسة الإثنين

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام التداولات الإثنين الماضي، أولى جلساتها عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وربح رأس المال السوقي 66 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.994 تريليون جنيه.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.9% ليغلق عند مستوى 29616 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 36367 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 12637 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 6696 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 9584 نقطة.

مؤشرات النفط، فيتو

نيجيريا تعتزم السماح بتداول 20% من إنتاج النفط في البورصة للمرة الأولى

بورصة السلع الأساسية في نيجيريا ، تعتزم بورصة السلع الأساسية في نيجيريا إتاحة تداول النفط والغاز لتوسيع وصول القطاع إلى التمويل، والذي يعد أكبر مصدر للعملات الأجنبية للبلاد.

حيث قال الرئيس التنفيذي لبورصة لاجوس للسلع والعقود المستقبلية، أكينسولا أكريدولو ألي، إن البورصة تعمل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات لتلبية اشتراطات التداول بعد الحصول على توجيهات من الوكالة التي يقع مقرها في أبوجا.

بورصة لاجوس للسلع والعقود المستقبلية

وأضاف أن الهدف هو تخصيص 10% إلى 20% من إنتاج الخام النيجيري للتداول في بورصة لاجوس للسلع والعقود المستقبلية، دون توضيح توقيت بدء ذلك، حيث ستمثل هذه أول مرة يتداول فيها الوقود الأحفوري داخل بورصة أكبر بلد منتج للنفط في أفريقيا، بحسب وكالة بلومبرج.

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تداول النفط، فيتو

إنتاج نيجيريا من النفط

بلغ متوسط إنتاج النفط الشهر الماضي ما يفوق من 1.4 مليون برميل يوميا، ويجري تصدير الجزء الأكبر مباشرة إلى المشترين الأجانب وبيع الكمية المتبقية لمصافي التكرير المحلية، لم تتمكن نيجيريا منذ أعوام من الوفاء بحصص إنتاجها في "أوبك+"، ويعزى ذلك جزئيا لنقص الاستثمار بالقطاع وعمليات سرقة الخام وأعمال التخريب.

ويعد تعافي القطاع أمرا حيويا للرئيس بولا تينوبو لتحقيق هدفه للنمو الاقتصادي طويل الأمد عند 6% أو أكثر في الأعوام المقبلة، وتراجع معدل النمو إلى 2.7% خلال 2023 من 3.1% السنة السابقة.

يشجع تينوبو استثمارات القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات الاستخراجية لزيادة الإيرادات وتخفيض الواردات، وفي الشهر الحالي أصدرت حكومته مجموعة من القواعد التي ستجبر شركات إنتاج النفط على بيع الخام لمصافي التكرير المحلية قبل التصدير.

وذكر أكريدولو أن بورصة لاجوس للسلع والعقود المستقبلية ستربط شركات إنتاج النفط بالأسواق المحلية والخارجية، وستقلص مخاطر التخلف عن السداد، وتعزز وفرة المنتجات وتشجع ضخ استثمارات أكثر.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن البورصة تتوقع تداول نحو 50 مليون برميل، والتي تبلغ بالأسعار الحالية 4 مليارات دولار سنويا.

وتابع: " سيمنح هذا النيجيريين الفرصة لجني فوائد مباشرة ومساعدة أكبر في نمو سوق رأس المال عن طريق تداول عقود المنتجات الخام والمكررة ".

بورصة لاجوس وتداول الذهب خلال العام 2022

بدأت بورصة لاجوس للسلع والعقود المستقبلية تداول الذهب خلال العام 2022، حيث قال أكريدولو ألي، إنه تم تداول منذ ذلك الحين ما تزيد قيمته عن 66 مليون نيرا (58 ألف دولار) من المعدن النفيس عبر شركات وساطة السلع الأساسية مسجلة، مضيفا أن العملة الذهبية المدرجة بوزن جرام واحد بقيمة 42500 نيرا منذ سنتين، بلغ سعرها عند إغلاق تعاملات نوفمبر الماضي 65 ألف نيرا.