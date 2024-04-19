الجمعة 19 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

البورصة المصرية، قوائم أوراق مالية جديدة للتداول بـ 3 علامات عشرية

مؤشرات البورصة المصرية،
مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

البورصة المصرية، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات نهاية الأسبوع، آخر جلسات الأسبوع وخسر رأس المال السوقي 88 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.915 تريليون جنيه بإجمالي، 175 ألف عملية تداول.

وانخفض  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.5% ليغلق عند مستوى 28332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.88% ليغلق عند مستوى 34698 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.49% ليغلق عند مستوى 12091 نقطة.

Advertisements

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.82% ليغلق عند مستوى 6504 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 5.01% ليغلق عند مستوى 9257 نقطة.

 

 

اقرأ التالي: ارتفاع مفاجئ فى سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024

 

حركة التداولات بداية جلسة الخميس 

  • هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67 %  عند مستوى 29.470 نقطة.
  •  هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة  0.51 %  عند مستوى  6800 نقطة. 
  • صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84 %  عند مستوى 9600 نقطة.

 

 

بداية من جلسة تداول الأحد، البورصة تعلن قوائم أوراق مالية للتداول بثلاث علامات عشرية

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن القائمة الجديدة للأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بداية من الأحد 21 ابريل 2024.

جاء ذلك بناء على أسعار إغلاق الخميس، وضمت 68 شركة، وذلك بعد استبعاد 4 أسهم بالقائمة وهم شركات جنوب الوادي للأسمنت، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عقب ارتفاع أسعار الأسهم إلى 2.043 جنيه، 2.03 جنيه، 2.035 جنيه، 2 جنيه، على التوالي.

 

 

 أبرز الشركات الموجودة بالقائمة

جاءت أبرز الشركات الموجودة بالقائمة كالتالي: 

  • القاهرة للإسكان والتعمير
  • بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
  • جولدن بيراميدز بلازا
  • دايس للملابس الجاهزة
  • مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية

 

مليار ورقة مالية منفذة خلال حركة تداولات الأسبوع المنتهي

تراجع إجمالي قيمة  التداول بالبورصة المصرية إلى 140.9 مليار جنيه خلال حركة تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول حوالى 1.3 مليار ورقة مالية منفذة على 190 ألف عملية. 

اقرأ التالي: سعر الجنيه الذهب، ارتفاع جديد اليوم السبت 13 أبريل 2024

مؤشرات، فيتو 

 

مليار ورقة مالية منفذة خلال حركة تداولات الأسبوع المنتهي

تراجع إجمالي قيمة  التداول بالبورصة المصرية إلى 140.9 مليار جنيه خلال حركة تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول حوالى 1.3 مليار ورقة مالية منفذة على 190 ألف عملية. 

 

اقرأ التالي: سعر الجنيه الذهب، ارتفاع جديد اليوم السبت 13 أبريل 2024

 

حركة التداول على الأسهم بالبورصة المصرية 

 جاء ذلك، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 353.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.848 مليار ورقة منفذة على 436 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 3.72% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 96.28%، وفقا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

حركة مؤشرات البورصة 

تباينت مؤشرات البورصة، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 28503.75 نقطة، خلال الأسبوع،.

  • صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 6541.52 نقطة.
  • سجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 9311.42 نقطة.
  • سجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 34945.11 نقطة.

 

البورصة المصرية، فيتو 

 

استطاع المؤشر الرئيسى EGX30 استعادة توازنه خلال حركة تعاملات الأسبوع المنتهى

استطاع المؤشر الرئيسى EGX30 استعادة توازنه خلال حركة تعاملات الأسبوع المنتهى بالبورصة المصرية ليبدأ سوق المال فى استعادة التوازن الكامل خلال جلسات ما بعد عيد الفطر المبارك منتصف شهر أبريل الجارى، حيث انه من أهم العوامل التي أدت إلى تعثر حركة تداولات البورصة خلال تعاملات شهر رمضان هي الشهادات البنكية ذات العائد الثابت والمتغير التى تم طرحها عقب قرار البنك المركزى الأخير الخاص بأسعار الفائدة. 

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 6541 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 9311 نقطة.

 

مؤشرات، فيتو 

 

عودة للاستقرار خلال حركة تداولات آخر مايو  2024

وأكد خبراء سوق المال لــ “ فيتو ” أن سوق الأوراق المالية سيشهد ارتفاعًا وعودة للاستقرار خلال حركة تداولات آخر مايو وبداية يونيو المقبل، حيث يستطيع المستثمر أن يحصد المكاسب ويجنى الأرباح خلال حركة التعاملات في سوق الأوراق المالية ومن ثم سيكون المستهدف لــ EGX30  هو المستوى 35000 نقطة. 

 

اقرأ التالي: البورصة المصرية، EGX30 يستعيد توازنه و51 ألف عملية تداول بمنتصف جلسة اليوم

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

البورصة المصرية مؤشرات البورصة المصرية مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجى اكس

الأكثر قراءة

بعد شهر من احتجازها، روسيا تفرج عن سفينة قمح ثانية متجهة لمصر

الطريشة تلدغ شابًا بقرية أبو هريرة في الوادي الجديد

يسرا تعتذر عن عدم حضور جنازة صلاح السعدني لهذا السبب

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

محمد صلاح يستقر على الرحيل عن ليفربول

خسارة مذلة لمنتخب الصالات أمام أنجولا 7-3 ويؤجل حسم التأهل للمونديال

كانوا راجعين من فرح.. وفاة 8 أشخاص وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة في حادث بالدقهلية

مباريات الأسبوع.. إياب الأهلي مع مازيمبي وصن داونز ضد الترجي.. ريال مدريد أمام برشلونة (إنفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ابتكار أداة جديدة قادرة على معرفة موعد استقالة الموظفين

نيزك يشبه كرة نارية مشتعلة يسقط على الأرض

تفاصيل مقتل زوجين مسنين في نيوزيلندا بسبب خروف صغير

توقعات الأبراج اليومية، السبت 20-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. إياب الأهلي مع مازيمبي وصن داونز ضد الترجي.. ريال مدريد أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المحكمة في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات

سبب عظيم في إجابة الدعاء، عظمة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم تمزق الحجاب في المنام وعلاقته بتحقيق الاستقرار المالي والعائلي

المزيد
الجريدة الرسمية