البورصة المصرية، قوائم أوراق مالية جديدة للتداول بـ 3 علامات عشرية

البورصة المصرية، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات نهاية الأسبوع، آخر جلسات الأسبوع وخسر رأس المال السوقي 88 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.915 تريليون جنيه بإجمالي، 175 ألف عملية تداول.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.5% ليغلق عند مستوى 28332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.88% ليغلق عند مستوى 34698 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.49% ليغلق عند مستوى 12091 نقطة.

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وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.82% ليغلق عند مستوى 6504 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 5.01% ليغلق عند مستوى 9257 نقطة.

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حركة التداولات بداية جلسة الخميس

هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67 % عند مستوى 29.470 نقطة.

هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51 % عند مستوى 6800 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84 % عند مستوى 9600 نقطة.

بداية من جلسة تداول الأحد، البورصة تعلن قوائم أوراق مالية للتداول بثلاث علامات عشرية

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن القائمة الجديدة للأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بداية من الأحد 21 ابريل 2024.

جاء ذلك بناء على أسعار إغلاق الخميس، وضمت 68 شركة، وذلك بعد استبعاد 4 أسهم بالقائمة وهم شركات جنوب الوادي للأسمنت، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عقب ارتفاع أسعار الأسهم إلى 2.043 جنيه، 2.03 جنيه، 2.035 جنيه، 2 جنيه، على التوالي.

أبرز الشركات الموجودة بالقائمة

جاءت أبرز الشركات الموجودة بالقائمة كالتالي:

القاهرة للإسكان والتعمير

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

جولدن بيراميدز بلازا

دايس للملابس الجاهزة

مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية

مليار ورقة مالية منفذة خلال حركة تداولات الأسبوع المنتهي

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 140.9 مليار جنيه خلال حركة تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول حوالى 1.3 مليار ورقة مالية منفذة على 190 ألف عملية.

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مؤشرات، فيتو

مليار ورقة مالية منفذة خلال حركة تداولات الأسبوع المنتهي

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 140.9 مليار جنيه خلال حركة تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول حوالى 1.3 مليار ورقة مالية منفذة على 190 ألف عملية.

اقرأ التالي: سعر الجنيه الذهب، ارتفاع جديد اليوم السبت 13 أبريل 2024

حركة التداول على الأسهم بالبورصة المصرية

جاء ذلك، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 353.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.848 مليار ورقة منفذة على 436 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 3.72% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 96.28%، وفقا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

حركة مؤشرات البورصة

تباينت مؤشرات البورصة، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 28503.75 نقطة، خلال الأسبوع،.

صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 6541.52 نقطة.

سجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 9311.42 نقطة.

سجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 34945.11 نقطة.

البورصة المصرية، فيتو

استطاع المؤشر الرئيسى EGX30 استعادة توازنه خلال حركة تعاملات الأسبوع المنتهى

استطاع المؤشر الرئيسى EGX30 استعادة توازنه خلال حركة تعاملات الأسبوع المنتهى بالبورصة المصرية ليبدأ سوق المال فى استعادة التوازن الكامل خلال جلسات ما بعد عيد الفطر المبارك منتصف شهر أبريل الجارى، حيث انه من أهم العوامل التي أدت إلى تعثر حركة تداولات البورصة خلال تعاملات شهر رمضان هي الشهادات البنكية ذات العائد الثابت والمتغير التى تم طرحها عقب قرار البنك المركزى الأخير الخاص بأسعار الفائدة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 6541 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 9311 نقطة.

مؤشرات، فيتو

عودة للاستقرار خلال حركة تداولات آخر مايو 2024

وأكد خبراء سوق المال لــ “ فيتو ” أن سوق الأوراق المالية سيشهد ارتفاعًا وعودة للاستقرار خلال حركة تداولات آخر مايو وبداية يونيو المقبل، حيث يستطيع المستثمر أن يحصد المكاسب ويجنى الأرباح خلال حركة التعاملات في سوق الأوراق المالية ومن ثم سيكون المستهدف لــ EGX30 هو المستوى 35000 نقطة.

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