تفاصيل فيلم كيانو ريفز THE ENTERTAINMENT SYSTEM IS DOWN

كيانو ريفز، ذكرت تقارير صحفية، تفاصيل جديدة، عن أحدث أفلام الممثل الشهير، كيانو ريفز، والذي سيحمل اسم ENTERTAINMENT SYSTEM IS DOWN.

وفيلم ENTERTAINMENT SYSTEM IS DOWN، سيكون من إخراج المخرج الشهير، "روبين اوستلوند"، وستدور أحداثه حول رحلة طيران اجتماعية، طويلة المدى، لا يعمل فيها نظام الترفيه، مما يثير فوضى كبيرة داخل الطائرة.

15 مليون دولار ونسبة من الأرباح.. أجر كيانو ريفز في فيلم John Wick: Chapter 4

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية، عن عقد الممثل الشهير كيانو ريفر، مع شركة الإنتاج thunder road films، مقابل لعب بطولة فيلم John Wick: Chapter 4.

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وذكرت التقارير الصحفية، أن كيانو ريفز، تقاضى 15 مليون دولار أمريكي، مقابل بطولة فيلم John Wick: Chapter 4، بالإضافة إلى حصة من أرباح الفيلم في شباك التذاكر.

مخرج أفلام John Wick: لدي العديد من الأفكار حول أجزاء أخرى للسلسلة

فيما أكد تشاد ستاهلسكي، مخرج سلسلة أفلام John Wick، إن لديه العديد من الأفكار حول إخراج، خمسة أجزاء أخرى للسلسلة.

وأضاف تشاد في تصريحات صحفية،‏"لم ننته من القصة، ولست مهتما بجني المال لإعادة جون ويك من أجل شيء ما وليس لدي أي مشاكل حول إخراج المزيد من افلام جون ويك حتى لو وصلت إلى الجزء التاسع".

سلسلة أفلام John Wick

وعبر كيانو ريفر عن سعادته بنجاح أحدث أفلامه السينمائية، John Wick: Chapter 4، سواء على المستوى النقدي أو الجماهيري، وتحقيقه إيرادات وصلت لـ٤٤٠ مليون دولار.

وذكرت تقارير صحفية، أن الممثل الشهير، لم يتحدث كثيرا خلال مشاهده في أحد أفلامه السينمائية John Wick 4.

وأوضحت التقارير، أن إجمالي الكلمات التي نطق بها كيانو ريفز خلال فيلم John Wick 4، بلغت 380 كلمة فقط، فيما ذهب كل التركيز إلي مشاهد الأكشن، التي سيطرت علي أحداث الجزء الرابع من سلسلة الأفلام الشهيرة.

تقييمات فيلم كيانو ريفز

وحصل فيلم John Wick 4، علي تقييمات عالية، بلغت 8.5/10 على موقع التقييمات الشهير IMDb، وتحدث أحد النقاد عن الفيلم، قائلا:" يحتوي الفيلم على العديد من مشاهد الأكشن المبتكرة، والغير مملة على الإطلاق، وأن من سيُشاهدهُ لن يشعر بمدته التي تتراوح قرابة الثلاث ساعات، وسيتمنى لو يعيد مشاهدته مرة أخرى".

فيلم John Wick: Chapter 4

وعرض فيلم John Wick: Chapter 4، في السينمات بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٣، وصورت مشاهد الفيلم، في عدد من دول العالم منها، ألمانيا، واليابان، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا.

الجزء الرابع الجديد من سلسلة أفلام John Wick، من بطولة كيانو ريفز، ولورانس فيشبورن ورينا ساواياما وشامير أندرسون، وسكارسجارد ودوني دين، ومن إخراج تشاد ستاهلسكي.

وتدور أحداث الفيلم، بعد اكتشاف John Wick، الطريقة التي ستمكنه من القضاء على المجلس الأعلى واستعادة حريته، حيث يجد جون ويك نفسه في مواجهة مع عدو جديد، يدفعه للشك حتى في أصدقاؤه القدامى.