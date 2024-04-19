توريد 4 آلاف طن قمح للشون والصوامع بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، استلام محصول القمح من المزارعين والموردين، حيث جرى توريد نحو 4 آلاف طن قمح في صوامع شرق العوينات وصوامع الخارجة وخارج المحافظة.



وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، انتظام حصاد وتوريد المحصول الاستراتيجي بالمحافظة التي تضم 328 ألف فدان قمح هذا الموسم بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية 17 أردب للفدان.



وأشار إلى المتابعة المستمرة لأعمال التوريد لضمان عدم وجود أي معوقات تواجه المزارعين، وتيسير إجراءات الإستلام من المزارعين وسداد مستحقاتهم المالية فور عملية التوريد وفقًا للضوابط والحوافز التي حددتها الدولة، مؤكدا أن نقاط استلام القمح بالمحافظة بصومعة شرق العوينات سعتها 60 ألف طن، وصومعة الخارجة سعة 45 ألف طن، وشونة غرب الموهوب سعتها 700 طن، وشونة الفرافرة سعتها 700 طن، بالإضافة إلى نقاط التجميع بالجمعيات الزراعية، بجانب متابعة عمل لجان فرز واستلام الأقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع وشون للتأكد من سلامة الأقماح وجودتها.

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إنشاء مصنع إنتاج أخشاب mdf بالوادي الجديد

فيما أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بحث إنشاء مصنع إنتاج أخشاب mdf من مخلفات النخيل على مساحة ٧٦ فدانًا بمدينة الخارجة، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والهيئة بالشراكة مع الجانب الإماراتي، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة لجذب وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية، وبالتزامن مع اتساع رقعة المساحات المنزرعة بالنخيل بفضل نجاح المبادرة الرئاسية في الوصول لزراعة ٤.٥ مليون نخلة حتى الآن.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، وفد من الهيئة العربية للتصنيع وشركة كابيتال الإماراتية برئاسة اللواء محمد أنيس رئيس وفد الهيئة، والمستشار محمد إبراهيم العضو المنتدى والمدير التنفيذي للشركة، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

كما استعرض المحافظ خلال اللقاء أبرز المقومات التنموية والفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للاستثمارات الجادة. من ناحية أخرى، قام الوفد بجولة تفقدية شملت عدد من مزارع النخيل ومصنع تدوير مخلفات النخيل ومجمع التمور التابع للمحافظة.