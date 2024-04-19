الجمعة 19 أبريل 2024
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رياضة

قائد ريال مدريد يبلغ إدارة النادي برحيله نهاية الموسم الحالي

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

كشف تقرير إعلامي، اليوم الجمعة، أن أحد نجوم وقادة فريق ريال مدريد أبلغ إدارة ناديه برحيله عن الميرنجي عقب نهاية الموسم الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه بتطبيق "إكس - تويتر سابقا": "ناتشو أبلغ ريال مدريد بنيته الرحيل بنهاية الموسم الجاري.. النادي تم إخباره بالفعل".

وأشار خبير انتقالات اللاعبين إلى أن عقد ناتشو مع النادي الملكي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي لن يمدد تعاقده وسيغادر في صفقة انتقال حر.

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وشارك ناتشو (34 عاما) خلال الموسم الحالي، في 36 مباراة بقميص الميرنجي في جميع المسابقات بمجموع دقائق بلغ 2497 دقيقة لعب.

وبدأ اللعب للفريق الأول لصفوف ريال مدريد في عام 2012، وخلال هذه السنوات شارك في 355 مباراة سجل فيها 16 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

يذكر أن العديد من التقارير تؤكد أن ريال مدريد يعمل على ضم مدافع جديد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

10 أندية تتنافس على ضم نجم ريال مدريد

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، إن أكثر من 10 فرق تتنافس للحصول على توقيع التركي أردا جولر لاعب ريال مدريد بنظام الإعارة، وأكدت الصحيفة أن أكثر من 10 فرق سألت عن جولر، بينها ريال بيتيس وإشبيلية.

وأوضحت أن كلا الفريقين تلقى نفس الرد: "سيعزز اللاعب خياراته للبقاء في سانتياجو برنابيو الموسم المقبل".

وأشارت "أس" إلى أن إشبيلية أراد التعاقد مع جولر عندما كان لاعبا في فنربخشة، قبل أشهر من توقيعه مع ريال مدريد.

ولم تسمح القدرة المالية لنادي إشبيلية بالتعاقد مع جولر الذي انتقل لصفوف ريال مدريد الصيف الماضي مقابل 20 مليون يورو.

وسيحاول ريال بيتيس بيع نبيل فقير الصيف المقبل ويبحث عن تعزيز فريقه بضم جولر.

وأفادت "أس" بأنه ستكون لريال مدريد الكلمة الأخيرة، بشأن مستقبل جولر، وأنه إذا تمت إعارته فإن الميرنجي يفضل انضمامه لفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وهذا الأمر يبدو مستحيلًا حسابيًّا على إشبيلية، الذي يحتل إشبيلية المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإسباني، في حين يحتل ريال بيتيس المركز الثامن.

وشارك جولر مع ريال مدريد في سبع مباريات فقط بواقع 98 دقيقة، سجل فيها هدفا.

ونجح ريال مدريد في خطف أردا جولر الذي كان قريبا من برشلونة، ووقع معه الميرنجي عقدا حتى صيف عام 2029.

 

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