الجمعة 19 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

حسن الرداد مذيعا لأول مرة على شاشة MBC

حسن الرداد، فيتو
حسن الرداد، فيتو

تعاقدت شبكة MBC  مع الفنان حسن الرداد ،  لتقديم النسخة العربية من البرنامج الشهير “thats my jam”  والذي يقدمه الأعلامي جيمي فالون، كما أن البرنامج عرض بنسخ عديدة الأسبانية والألمانية والإنجليزية والفرنسية والهولندية.

برنامج “thats my jam”، برنامج ترفيهي حقق نجاحا كبيرة، ومن المقرر إنطلاق النسخة العربية يوم الأربعاء القادم  على شاشة mbc.

ومن ناحية أخرى، خاض حسن الرداد السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل محارب.

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وتستعد شبكة قنوات الحياة لإطلاق عرض ثانٍ من حلقات مسلسل الدراما الشعبي “محارب ” الذي يأتي من بطولة الفنان حسن الرداد والفنانة ناهد السباعي، الذي سبق وتم عرضه بالموسم الرمضاني 2024..

وسيكون العرض الثاني لمسلسل محارب عبر شاشات الحياة  بداية من يوم السبت الموافق 13 أبريل الحالي، وتعرض الحلقات يوميا فى تمام الساعة التاسعة  مساء وإعادتها ستكون فى تمام الحادية عشر عبر الحياة دراما. 

لبوسترات الفردية لمسلسل “محارب”

 

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت  البوسترات الفردية لمسلسل “محارب” التي ضمت الفنانين حسن الرداد، وماجد المصري، وأحمد زاهر، ونيرمين الفقي، وناهد السباعي، ومنة فضالي، وسلوى عثمان، وغيرهم.

مسلسل محارب

ومسلسل محارب دراما اجتماعية تشويقية مكونة من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب 

المسلسل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعى، نرمين الفقي، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل. 

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حسن الرداد الفنان حسن الرداد مسلسل حسن الرداد

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