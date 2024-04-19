أحدث ظهور لـ سامح الصريطي بعد تعرضه لوعكة صحية

ظهر الفنان سماح الصريطي، اليوم الجمعة، خلال صلاة الجنازة على الفنان الراحل صلاح السعدني بمسجد الشرطة.

وكان الفنان سامح الصريطي تعرض مؤخرا لوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لإجراء بعض الفحوصات للاطمئنان على صحته.

وفاة صلاح السعدني

نعت نقابة المهن السينمائية الفنان الراحل صلاح السعدني بعد رحيله عن عالمنا صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ 81 عاما.

نقابة المهن السينمائية تنعي صلاح السعدني

وقالت نقابة المهن السينمائية:" ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الفنان الكبير صلاح السعدني، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته والأسرة الفنية بالصبر والسلوان ، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.

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وانتهت، منذ قليل، صلاة الجنازة على الفنان الراحل صلاح السعدني، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشهدت جنازة الفنان صلاح السعدني حضور عدد كبير من نجوم الفن ومن أبرزهم أحمد السقا، أحمد رزق، غادة عادل، أحمد صفوت، محمد علي رزق، أحمد حلمي ومنى زكي كما حضر أيضا سامح الصريطي ورئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

كما حضر أيضا كل من أحمد داوود وحمزة العيلي وهنا الزاهد وكريم ومحمد محمود عبد العزيز وإيهاب فهمي وغيرهم.

وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني، وذلك بعد رحيل الفنان صلاح السعدني، والذي توفي عن عمر يناهز الـ 81 عامًا.

وفي هذا السياق، حرص نجوم الفن، على توديع الفنان صلاح السعدني، الذى عرف لجمهوره بـ “عمدة الدراما”، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

منى زكي

وقالت الفنانة منى زكي، عبر موقع “x”: "البقاء لله.. فقدت أستاذ كبير من أطيب وألذ وأحن وأكتر خلقا من أساتذتنا.. ومن أكتر الناس اللي اتشرفت بالشغل معاها.. الأستاذ الكبير صلاح السعدني.. خالص عزائي لأحمد وللأسرة الكريمة".

محمد صبحي

وكتب الفنان محمد صبحي منشور قال فيه: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون بكل الأسى والحزن.. أنعي الفنان الكبير صلاح السعدني كان خير صديق وخير سند شجعني في بداياتي وأصبح من أقرب الناس لي في الوسط الفني.. رحلت يا صلاح لكن ستبقي معنا بسيرتك الطيبة وأعمالك الفنية الرائعة.. ادعو الله لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح".

وزيرة الثقافة

ونعت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الفنان الكبير صلاح السعدني، أحد أعمدة الدراما التلفزيونية المصرية، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 81 عامًا.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، "فقدت مصر اليوم قامة فنية عظيمة، وفنان أثرى شاشتنا بأعماله التي ستظل محفورة في ذاكرة الفن، فالراحل لم يكن ممثلًا موهوبًا فقط، بل كان فنانًا مبدعًا، صاحب رؤية ثاقبة، استطاع من خلال أدواره أن يلامس قلوب الجماهير، ويُجسّد الواقع المصري بكل تفاصيله، ببساطة وعمق في آن واحد، وستظل أعماله باقية خالدة تُخلّد ذكراه وتُلهم الأجيال القادمة.

وقدمت وزيرة الثقافة بخالص العزاء لعائلة الفقيد، وللوسط الفني المصري والعربي، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أما الفنان محمد هنيدي كتب عبر حسابه علي “x”،:"البقاء لله في استاذنا الكبير صلاح السعدني ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))"

“أحمد السقا”

فيما كتب أحمد السقا قائلا: "البقاء والدوام لله وحده. توفى الى رحمة الله الفنان القدير والأب الغالي الأستاذ صلاح السعدنى والد اخويا وصديقى احمد السعدنى.. ربنا يرحمه ويجعله من أهل الجنة. برجاء قراءة الفاتحة والدعاء.. هتوحشنا يا خال".

أشرف عبد الباقي

كما علق الفنان أشرف عبد الباقي قائلا: "ربنا يرحمك يا أستاذ صلاح من اجمل الناس اللي عرفتهم واشتغلت معاهم ربنا يصبر أولاده وجمهوره".

منة فضالي

كما نعت الفنانة منة فضالي الراحل قائلة: "توفى الى رحمة الله تعالى: الفنان الكبير صلاح السعدني للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان.. كان ليا الشرف اني اشتغلت معاك يا عم صلاح حتوحشنا كلنا يا اطيب قلب".

هند صبري

وكتبت الفنانة هند صبري قائلة: "فقدنا اليوم واحدا من أعمدة خيمة الدراما العربية واحدا من كبار الدراما التليفزيونية.. وداعا النجم الكبير صلاح السعدني وخالص العزاء لأسرة الفن العربي والمصري وأسرة الراحل الصغيرة وابنه النجم احمد السعدني".

بدايات وتعثرات

ولد الفنان صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني، عام 1943 بمحافظة المنوفية، وقد ساهم شقيقه الأكبر الكاتب محمود السعدني في تشكيل وعيه الثقافي.

التحق السعدني بكلية الزراعة وهنا التقى بصديق عمره الفنان عادل إمام، وجمعتهما خشبة مسرح الكلية بعد أن جمعتهما الدراسة والحلم المشترك بالفن.

كانت أول مشاركة درامية لصلاح السعدني مسلسل "لا تطفئ الشمس"، ثم مسلسل "الضحية"، وكان ذلك عام 1964.

لكن الحلم ما لبث أن تحول إلى كابوس، حيث تم اعتقال شقيقه محمود السعدني، ووقتها أجبرت السلطات المصرية صلاح السعدني على عدم التمثيل، فالتزم بيته.

في هذه الفترة، حاول صديقه عادل إمام كسر قرار منعه، فرشحه لمسرحية مدرسة المشاغبين، لكن حتى هذه المحاولة باءت بالفشل، وانتقل الدور لأحمد زكي.

من أجل ذلك، حاول المنتج سمير خفاجي مساعدته بتعيينه في دور إداري في فرقته، لكنه رفض ذلك وقال إنه ممثل وسيظل ممثلا فقط.

أعمال صلاح السعدني

على شاشة التلفزيون، كانت بصمات صلاح السعدني واضحة، حيث قدم 31 مسلسلا، يأتي على رأسها: "ليالي الحلمية، أرابيسك، للثروة حسابات أخرى، الناس في كفر عسكر، الباطنية، القاصرات".

وكانت شخصية العمدة سليمان أكثر الشخصيات شهرة في مسيرته الفنية، وهي الشخصية التي قدمها في 5 أجزاء من مسلسل "ليالي الحلمية".

كما قدم صلاح السعدني 5 عروض مسرحية، هي "الناصر صلاح الدين، زهرة الصبار، الملك هو الملك، باللو باللو، ثورة الموتى".

وتألق على شاشة السينما بمجموعة كبيرة من الأفلام أهمها "أغنية على الممر، ليل وخونة، ملف في الآداب، قضية عم أحمد، درب الرهبة".

حزن ومرض

كانت أصعب لحظة على صلاح السعدني هي تلقيه خبر وفاة صديقه نور الشريف في 2015، فشعر وقتها أنه فقد جزءًا كبيرًا من عمره، ومن وقتها ساءت حالته الصحية، وتوارى عن الأنظار.