الجمعة 19 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

النقل تكشف أعمال تنفيذ مشروع حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط (صور)

حاجز الأمواج الغربي
حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط ، فيتو 

كشفت وزارة النقل عن أعمال تنفيذ حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط البحري، كأحد أهم المشروعات المنفذة بميناء دمياط، حيث يتم إنشاء حاجز أمواج  بإجمالي أطوال 5,4 كيلومتر.

حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط ، فيتو 

أهم عمل هندسي لتطوير ميناء دمياط 

يعتبر حاجز الأمواج الغربي الجديد لميناء دمياط أهم عمل هندسي  لتأهيل ميناء دمياط ليصبح من الموانئ المحورية الهامة لحركة تجارة الترانزيت على البحر المتوسط الحاجز بطول 5.4 متر وأقصى عمق عند راس الحاجز يصل الي 12 متر.ي 

حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط ، فيتو 

أهداف تنفيذ مشروع حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط

 يستهدف حاجز الأمواج الغربي حماية ميناء دمياط من العوامل الجوية المختلفة بالإضافة للمساهمة في تشكيل أرض بمساحة تصل ل 3 مليون م2 لزوم توسعات ميناء دمياط ويأتي تطوير الميناء  ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

Advertisements

حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط ، فيتو 

أهمية ميناء دمياط في حركة التجارة البحرية 

يعد ميناء دمياط من أهم الموانئ في نقل البضائع والحاويات في الشرق الأوسط، حيث تم افتتاح هذا الميناء في 1986م وتشغيله للملاحة البحرية، وفيما يلي توضيح لأهمية الميناء ويعد وجود ميناء دمياط في مصر مهمًا جدًا، فقد تم إنشاء هذا الميناء لتخفيف وتقليل العبء على الموانئ المصرية، وقد أصبح الميناء من أهم موانئ شرق البحر الأحمر.

txt

كامل الوزير: نستهدف زيادة حركة البضائع البحرية بين صعيد مصر والدول الإفريقية

txt

جزء من مخطط كبير، النقل تكشف آخر تطورات تنفيذ مشروع ميناء الصيادين بسفاجا (صور)


 

حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط ، فيتو 
حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط ، فيتو 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزارة النقل حاجز الأمواج الغربي ميناء دمياط البحرى لميناء دمياط العوامل الجوية الحكومة المصرية

مواد متعلقة

وزارة النقل تستعين بالمجر لتطوير السكك الحديدية، وصول 914 عربة من إجمالي صفقة العربات، كامل الوزير: الصفقة تعتبر علامة مضيئة في تاريخ الوزراة

كامل الوزير: نستهدف زيادة حركة البضائع البحرية بين صعيد مصر والدول الإفريقية

جزء من مخطط كبير، النقل تكشف آخر تطورات تنفيذ مشروع ميناء الصيادين بسفاجا (صور)

القومية للأنفاق تبرز مراحل تنفيذ محطة كاتدرائية الميلاد بمشروع القطار الخفيف (فيديو)

الأكثر قراءة

الطريشة تلدغ شابًا بقرية أبو هريرة في الوادي الجديد

بعد شهر من احتجازها، روسيا تفرج عن سفينة قمح ثانية متجهة لمصر

يسرا تعتذر عن عدم حضور جنازة صلاح السعدني لهذا السبب

محمد صلاح يستقر على الرحيل عن ليفربول

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

الكونفدرالية، جوزيه جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغاني

"معلومات الوزراء" تبرز دخول الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة بمبادرة خفض الأسعار (فيديو)

الصور الأولى من حفل زفاف نجل محمد فؤاد

Advertisements

منوعات

المزيد

تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ابتكار أداة جديدة قادرة على معرفة موعد استقالة الموظفين

نيزك يشبه كرة نارية مشتعلة يسقط على الأرض

تفاصيل مقتل زوجين مسنين في نيوزيلندا بسبب خروف صغير

توقعات الأبراج اليومية، السبت 20-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. إياب الأهلي مع مازيمبي وصن داونز ضد الترجي.. ريال مدريد أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ضوابط الطلاق، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 237 من سورة البقرة (فيديو)

تفسير رؤية المحكمة في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات

سبب عظيم في إجابة الدعاء، عظمة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية