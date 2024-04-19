النقل تكشف أعمال تنفيذ مشروع حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط (صور)
كشفت وزارة النقل عن أعمال تنفيذ حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط البحري، كأحد أهم المشروعات المنفذة بميناء دمياط، حيث يتم إنشاء حاجز أمواج بإجمالي أطوال 5,4 كيلومتر.
أهم عمل هندسي لتطوير ميناء دمياط
يعتبر حاجز الأمواج الغربي الجديد لميناء دمياط أهم عمل هندسي لتأهيل ميناء دمياط ليصبح من الموانئ المحورية الهامة لحركة تجارة الترانزيت على البحر المتوسط الحاجز بطول 5.4 متر وأقصى عمق عند راس الحاجز يصل الي 12 متر.ي
أهداف تنفيذ مشروع حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط
يستهدف حاجز الأمواج الغربي حماية ميناء دمياط من العوامل الجوية المختلفة بالإضافة للمساهمة في تشكيل أرض بمساحة تصل ل 3 مليون م2 لزوم توسعات ميناء دمياط ويأتي تطوير الميناء ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
أهمية ميناء دمياط في حركة التجارة البحرية
يعد ميناء دمياط من أهم الموانئ في نقل البضائع والحاويات في الشرق الأوسط، حيث تم افتتاح هذا الميناء في 1986م وتشغيله للملاحة البحرية، وفيما يلي توضيح لأهمية الميناء ويعد وجود ميناء دمياط في مصر مهمًا جدًا، فقد تم إنشاء هذا الميناء لتخفيف وتقليل العبء على الموانئ المصرية، وقد أصبح الميناء من أهم موانئ شرق البحر الأحمر.
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