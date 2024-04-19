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رياضة

حسام أشرف رجل مباراة بلدية المحلة والمقاولون في الدوري الممتاز

حسام أشرف، فيتو
حسام أشرف، فيتو

حصد حسام أشرف مهاجم وهداف فريق بلدية المحلة، جائزة رجل مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، التي جرت مساء اليوم الجمعة، على ملعب غزل المحلة، في الجولة 18 من بطولة الدوري الممتاز.

ونجح فريق بلدية المحلة في تحقيق الفوز على ضيفه المقاولون العرب بنتيجة هدفين دون رد، حيث سجل هدفي بلدية المحلة في شباك المقاولون، حسام أشرف في الدقيقة 53 من ضربة جزاء، عبد الرحمن سمانة في الدقيقة 74.

وتعرض أحمد علاء مدافع المقاولون للطرد في الدقيقة 90+10 بشكل مباشر من حكم المباراة، بعد عرقلة إيمانويل مهاجم بلدية المحلة وهو في حالة انفراد بمرمى محمود أبو السعود.

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تشكيل المقاولون أمام بلدية المحلة

محمود أبوالسعود في حراسة المرمي ولؤي وائل وأحمد علاء وفاروقا نور الدين وجوزيف أوشايا وأحمد الشيمي ومحمد مجلي وعمار حمدي ومحمد عنتر وأمادو أنياص ومحمد سالم.

وتضم دكة البدلاء، عامر عامر وأمير عابد ومحمود الشبراوي ومحمد هاني تريكا وعمرو مرعي وأحمد مودي وزياد فرج وفراس عايفيه وعماد ميهوب.

تشكيل بلدية المحلة أمام المقاولون

حراسة المرمى:محمود ماهر.

خط الدفاع: محمد صابر – محمد رجب – أحمد رضا – هشام حافظ.

خط الوسط: يوسف حسن – ماجد هاني - إسلام مرزوق – محمد عادل – كريم ممدوح.

خط الهجوم: حسام أشرف.

ترتيب بلدية المحلة والمقاولون في الدوري الممتاز 

وبهذه النتيجة، يحتل بلدية المحلة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويرفع رصيده إلى 19 نقطة بعدما خاض 17 مباراة، فيما يحتل المقاولون المركز السابع عشر (قبل الأخير)  ويتجمد رصيده عند 12 نقطة بعدما خاض 18 مباراة.

 

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حسام اشرف بلدية المحلة المقاولون العرب المقاولون الدوري الممتاز

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