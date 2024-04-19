بلدية المحلة يفوز على المقاولون 0/2 في الدوري الممتاز (صور)

حقق فريق بلدية المحلة الفوز على ضيفه المقاولون العرب بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة، على ملعب غزل المحلة، في الجولة 18 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدفي بلدية المحلة في شباك المقاولون، حسام أشرف في الدقيقة 53 من ضربة جزاء، عبد الرحمن سمانة في الدقيقة 74.

وتعرض أحمد علاء مدافع المقاولون للطرد في الدقيقة 90+10 بشكل مباشر من حكم المباراة، بعد عرقلة إيمانويل مهاجم بلدية المحلة وهو في حالة انفراد بمرمى محمود أبو السعود.

تشكيل المقاولون أمام بلدية المحلة

محمود أبوالسعود في حراسة المرمي ولؤي وائل وأحمد علاء وفاروقا نور الدين وجوزيف أوشايا وأحمد الشيمي ومحمد مجلي وعمار حمدي ومحمد عنتر وأمادو أنياص ومحمد سالم.

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وتضم دكة البدلاء، عامر عامر وأمير عابد ومحمود الشبراوي ومحمد هاني تريكا وعمرو مرعي وأحمد مودي وزياد فرج وفراس عايفيه وعماد ميهوب.

تشكيل بلدية المحلة أمام المقاولون

حراسة المرمى:محمود ماهر.

خط الدفاع: محمد صابر – محمد رجب – أحمد رضا – هشام حافظ.

خط الوسط: يوسف حسن – ماجد هاني - إسلام مرزوق – محمد عادل – كريم ممدوح.

خط الهجوم: حسام أشرف.

ترتيب بلدية المحلة والمقاولون في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل بلدية المحلة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويرفع رصيده إلى 19 نقطة بعدما خاض 17 مباراة، فيما يحتل المقاولون المركز السابع عشر (قبل الأخير) ويتجمد رصيده عند 12 نقطة بعدما خاض 18 مباراة.

تعادل سيراميكا مع الاتحاد

تعادل سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري إيجابيا بهدف لكل فريق على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الـ18 الدوري المصري الممتاز.

سدد أحمد قندوسي كرة قوية كادت أن تسكن شباك فريق الاتحاد لولا براعة حارس المرمى.

وفي الدقيقة 29 أهدر أحمد قندوسي كرة خطيرة أمام المرمى وذلك بعدما انفرد بحارس الاتحاد ومن ثم سدد الكرة أعلى الشباك.

وفي الدقيقة 30 سجل أحمد ياسر ريان الهدف الأول بتسديدة قوية سكنت شباك حارس الاتحاد.

وفي الدقيقة 32 سجل عمرو صالح هدف التعادل بطريقة غريبة، إذ أرسل كرة عرضية تقدم فيها محمد بسام لتغالطه وتسكن الشباك.

وأعلن حكم المباراة نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الدقيقة 66 سدد أحمد ياسر ريان كرة قوية كادت أن تسكن الشباك.

وفي الدقيقة 70 كانت الكرة منحصرة في منتصف الملعب بين الفريقين

وفي الدقيقة 80 سدد أحمد قندوسي كرة قوية مرت بجانب القائم الأيسر لفريق الاتحاد.