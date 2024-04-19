الجمعة 19 أبريل 2024
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حوادث

قاتل مسنة داخل شقتها بالغربية يمثل الجريمة أمام النيابة

اصطحبت جهات التحقيق
اصطحبت جهات التحقيق في محافظة الغربية،فيتو

اصطحبت جهات التحقيق في محافظة الغربية، المتهم بقتل مسنة داخل وحدتها السكنية بمدينة زفتى، وذلك بغرض سرقة مشغولاتها الذهبية، لتمثيل الجريمة بمسرح مكان الواقعة.

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كشف ملابسات مقتل ربة منزل 

 

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة زفتى بمحافظة الغربية من كشف ملابسات مقتل ربة منزل داخل مسكنها بمنطقة عصمت حمادة، وذلك بعد يوم من دفنها  حيث تم استخراج الجثة لوجود شبهة جنائية وأن الوفاة ليست طبيعية وأن الجريمة تمت بهدف السرقة.

 

تشكيل فريق بحث

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وجرى تشكيل فريق بحث من وحدة مباحث قسم زفتي برئاسة الرائد عبد الحكيم درويش تحت إشراف العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائى بزفتي والسنطة وتبين أن المجني عليها تدعي "صباح" وتبلغ من العمر 73 عامًا وتم قتلها بهدف السرقة

 

 

 وبعد تفريغ كاميرات المراقبة تبين دخول محصل الغاز إلى المنزل لمدة 25 دقيقة، حيث قام بتكميم الأنف والفم للمجني عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وقام بسرقة مشغولاتها الذهبية “خاتم- وسلسلة- وحلق- وغويشة”.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من أحد أبناء السيدة المتوفية تدعى “صباح” مقيمة بمنطقة عصمت حمادة بوجود شبهة جنائية حول وفاة والدته وأن الوفاة ليست طبيعية

 

 وذكر نجل المتوفاة أنه جري دفن والدته لعدم وجود أي إصابات ظاهرية عليها ومع تقدم عمرها ظنوا أن الوفاة طبيعية وبعد مرور يوم من دفنها، تلاحظ اختفاء مشغولاتها الذهبية من المنزل.

وبفحص البلاغ المقدم واستخراج الجثة تبين وجود شبهة جنائية وبتقنين الإجراءات القانونية وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة أمكن ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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