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رياضة

الدوري الممتاز، تعادل سلبي في الشوط الأول بين بلدية المحلة والمقاولون

بلدية المحلة والمقاولون،
بلدية المحلة والمقاولون، فيتو

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة بلدية المحلة أمام ضيفه المقاولون بالتعادل السلبي، ضمن الجولة 18 من الدوري الممتاز.

تشكيل المقاولون لمواجهة بلدية المحلة 

محمود أبوالسعود في حراسة المرمي ولؤي وائل وأحمد علاء وفاروقا نور الدين وجوزيف أوشايا وأحمد الشيمي ومحمد مجلي وعمار حمدي ومحمد عنتر وأمادو أنياص ومحمد سالم. 

وتضم دكة البدلاء، عامر عامر وأمير عابد ومحمود الشبراوي ومحمد هاني تريكا وعمرو مرعي وأحمد مودي وزياد فرج وفراس عايفيه وعماد ميهوب. 

تشكيل بلدية المحلة أمام المقاولون

حراسة المرمى:محمود ماهر.

خط الدفاع: محمد صابر – محمد رجب – أحمد رضا – هشام حافظ.

خط الوسط: يوسف حسن – ماجد هاني.

أمامهما: إسلام مرزوق – محمد عادل – كريم ممدوح.

خط الهجوم: حسام أشرف.

ويستضيف بلدية المحلة اليوم الجمعة، نظيره المقاولون العرب، في ختام الجولة الـ18 لمسابقة الدوري المصري الممتاز

ويسعي بلدية المحلة والمقاولون لتحقيق نقاط المباراة للهروب من شبح الهبوط والابتعاد عن النراكز الأخيرة في بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

موعد مباراة المقاولون وبلدية المحلة


وتنطلق صافرة مباراة المقاولون مع بلدية المحلة اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصرا لحساب الجولة ال18  لبطولة الدوري المصري.

 

ويدخل بلدية المحلة بقيادة مدربه أحمد عبد الرؤوف،  مباراة اليوم أمام المقاولون محتلا المركز الخامس عشر في جدول مسابقة الدوري  بـ16 نقطة، ويسعى بلدية المحلة لتعويض خسارته الأخيرة أمام الجونة.

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ترتيب بلدية المحلة والمقاولون في الدوري 

ويحتل بلدية المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، فيما يحتل المقاولون المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة بعدما خاض 17 مباراة.

 

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن طاقم حكام مباراة بلدية المحلة ضد المقاولون في الجولة الـ18 لبطولة الدوري المصري.

حكام مباراة بلدية المحلة ضد المقاولون

ويدير مباراة بلدية المحلة والمقاولون طاقم حكام مكون من خالد الغندور حكم ساحة وخالد السيد وأحمد رشدي حكام مساعدين والسيد منير حكم رابع وحسام عزب حكم  تقنية الفار وهاني عبدالفتاح حكم مساعد لتقنية الفار.

 

 

وكان نادي بلدية المحلة أعلن توفير 250 تذكرة مجانية للجماهير الراغبة في حضور مباراة الفريق أمام المقاولون العرب بالدوري الممتاز.

وقال نادي بلدية المحلة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك:"نادي بلدية المحلة يعلن عن توافر 250 تذكرة مجانية للجماهير، من أجل حضور مباراة فريقيا أمام المقاولون العرب باستاد غزل المحلة".

 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن محمد عودة المدير الفني اختتم تدريباته الجماعية أمس الخميس  بملعبه بالجبل الأخضر ثم توجه الفريق بعدها لمحافظة الغربية.

 

وعسكر المقاولون بأحد الفنادق القريبة من مدينة المحلة الكبرى استعدادا لمباراته مع البلدية بالدوري.

 

وكان محمد عودة المدير الفني للمقاولون حرص خلال الأيام الماضية علي إقامة تدريبات تخصصية للاعبين في المراكز المختلفة لعلاج الأخطاء والاستعداد للمباريات المقبلة بالدوري.

محمد عودة طالب اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة بيراميدز والتجهيز للمواجهة المقبلة أمام بلدية المحلة في الجولة ال18 لمسابقة الدوري الممتاز.

 

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الدوري المصري بلدية المحلة المقاولون الدورى المصرى الممتاز موعد مباراة المقاولون وبلدية المحلة

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إعلان حكام مباراة بلدية المحلة ضد المقاولون في الدوري المصري

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