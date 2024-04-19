الجمعة 19 أبريل 2024
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حوادث

إخماد حريق في زراعات النخيل على مساحة فدانين بالوادي الجديد

حريق نخيل، ڤيتو
حريق نخيل، ڤيتو

تمكنت قوات الدفاع المدني بمحافظة الوادي الجديد،  منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب بزراعات النخيل  بمنطقة "شندوم" بمدينة موط بمركز الداخلة.
اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد تلقي بلاغًا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق على مساحة 2 فدان تقريبا بمركز الداخلة حيث التهمت النيران حوالي 50 نخلة بالإضافة إلى كميات من المخلفات الزراعية الأخرى وعلى الفور قامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق السكنية وباقي الزراعات.

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من جانبه أوضح حامد محمد عبد الله، نائب أول مركز الداخلة بأنه جرى الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون أي خسائر في الأرواح أو أي إصابات أو نفوق لأي حيوانات لافتا انه جار تحرير محضر بالواقعة لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

 

وكانت محافظة الوادي الجديد قررت في وقت سابق منع حرق مخلفات النخيل داخل المزارع والحقول والكتل السكنية ونقلها لمناطق بعيدة وحرقها بحفر بطريقة آمنة، وذلك لضمان عدم انتشار الحرائق.

 

وأكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، توجيه رؤساء المراكز بالمرور الدائم على مزارع النخيل، والتنبيه على المزارعين بإتباع التعليمات والحد من حرق مخلفات النخيل الناجمة عن عمليات التقليم السنوية داخل المزارع والمناطق القريبة من الكتل السكنية، وفي حالة المخالفة يتم تحرير محاضر وتوقيع غرامات للمخالفين.


وأضاف أن عملية المرور تهدف لمنع ترك المخلفات داخل المزارع والكتل السكنية، ونقلها بشكل مباشر عقب الانتهاء من عملية التقليم حتى لا نفاجئ بإشتعالها، بجانب إعداد مقترح بالمناطق التي تحتاج دعم بحنفيات حريق جديدة وخاصة المناطق المتباعدة التي يصعب وصول سيارات الإطفاء لها.

 

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