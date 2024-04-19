الجمعة 19 أبريل 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية الإيطالي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في الهجوم الإسرائيلي على إيران

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي على إيران، فيتو

ذكر وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة،  أن الولايات المتحدة  الأمريكية أبلغت وزراء خارجية مجموعة الـ 7 أنها تلقت معلومات "في اللحظة الأخيرة" من إسرائيل بشأن الهجوم على إيران.

الهجوم الإسرائيلي على إيران 

وقال تاياني في  حديثه:" إن الولايات المتحدة قدمت المعلومات في جلسة صباح الجمعة تم تغييرها في اللحظة الأخيرة لمعالجة الهجوم المشتبه به".
 

وتابع: "الولايات المتحدة أبلغت وزراء مجموعة السبع بأن إسرائيل أبلغتها في اللحظة الأخيرة بشأن المسيرات والهجوم، لكن لم يكن هناك أي مشاركة للهجوم من قبل الولايات المتحدة.. لقد كانت مجرد معلومات".

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عقوبات غربية على إيران 

وفي بيان ختامي، حذر "وزراء مجموعة الـ 7 من أنهم مستعدون لفرض عقوبات جديدة على إيران، ودعوا الجانبين إلى تجنب التصعيد ".

وأكد تاياني في المؤتمر الصحفي الختامي: "لقد عملت مجموعة الـ 7 وستعمل على وقف التصعيد".

هذا وذكرت وسائل إعلام غربية صباح اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في إيران. من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات قرب مطار أصفهان، فيما نفى مسؤولون إيرانيون وقوع أي هجوم صاروخي مؤكدين أن دوي الانفجارات في أصفهان كان نتيجة تفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.

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