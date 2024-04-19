الدوري السعودي، تشكيل مباراة النصر ضد الفيحاء

الدوري السعودي، كشف مدربا فريقا النصر والفيحاء عن تشكيل الفريقين للمباراة التي تقام اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك، في الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك برصيد 65 نقطة من 27 مباراة،بواقع 21 فوز، وتعادلين، 4 هزائم.

بينما يحتل فريق الفيحاء المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك برصيد 35 نقطة من 27 مباراة، بواقع 9 انتصارات و8 تعادلات، وتلقى الهزيمة في 10 مباريات.

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ويفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في مباراة اليوم أمام الفيحاء، لخدمات النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد البطاقة الحمراء التي نالها في السوبر السعودي عقب الاشتباك مع علي البليهي، لاعب فريق الهلال، في المباراة التي انتهت بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

تشكيل النصر ضد الفيحاء

تشكيل الفيحاء أمام النصر

تعادل الخليج مع التعاون بمشاركة محمد شريف

تعادل فريق الخليج مع نظيره التعاون بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادي التعاون الجديد، في إطار مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري السعودي للموسم الكروي الحالي 2023-2024.

وتقدم التعاون عن طريق عبد الفتاح آدم في الدقيقة 21، بينما تعادل الخليج عن طريق عون مطلق السلولي الذي سجل بالخطأ في مرماه.

وشهد تشكيل الخليج تواجد محمد شريف أساسيا قبل أن يخرج في الدقيقة 64.

وخاض محمد شريف نجم الأهلي السابق 26 مباراة في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف وصنع هدفين.

وكشف المهاجم المصري محمد شريف، لاعب فريق الخليج في الدوري السعودي للمحترفين، أنه يتخذ كريستيانو رونالدو، قائد النصر، قدوة له في مشواره الكروي.

وقال محمد شريف، في حوار مع الحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، لدى سؤاله عن قدوته، "أحب كريستيانو كثيرا".

ويلعب محمد شريف في صفوف الخليج منذ بداية الموسم الجاري، ولعب 28 مباراة بكل البطولات، لكنه ساهم في 6 أهداف فقط، بتسجيل 4 أهداف، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين.